Stephen King vuole raccontare la storia di Jason

Stephen King è uno dei più apprezzati autori horror della storia. Le sue opere sono diventate importantissime e apprezzate da un numero incredibile di lettori. Nel corso del tempo hanno ricevuto anche un grandissimo numero di adattamenti cinematografici e televisivi (e molti altri ne arriveranno). Un autore prolifico come Stephen King ha sicuramente una serie di progetti nel cassetto e uno di questi riguarda Jason Voorhees.

L’autore è molto attivo anche su Twitter e ha recentemente pubblicato un post in cui parla proprio di questa sua idea. King avrebbe il forte desiderio di affrontare la storia del villain principale della saga di Venerdì 13, una delle più amate della storia dell’horror. L’idea sarebbe quella di approfondire il percorso di questo personaggio, ripercorrendo tutta la sua vita dal suo punto di vista.

The best novel idea I never wrote (and probably never will) is I JASON, the first-person narrative of Jason Voohees, and his hellish fate: killed over and over again at Camp Crystal Lake. What a hellish, existential fate!

— Stephen King (@StephenKing) June 15, 2020