Sembra proprio che Stephen King e JJ Abrams torneranno ad unire le forze. King infatti, ha recentemente dichiarato che sta lavorando insieme ad Abrams per sviluppare una nuova serie antologica horror. I due hanno già collaborato per svariati progetti.

Stephen King e JJ Abrams stanno lavorando ad una serie horror

Stephen King e JJ Abrams hanno già lavorato insieme a diversi progetti, l’ultimo è Lisey’s Story, una miniserie per Apple Tv basata proprio su un romanzo di King. Ed è stato proprio durante un panel dedicato a Lisey’s Story che il famoso scrittore ha annunciato una nuova collaborazione insieme a JJ Abrams: “Ho parlato molto con J.J. Abrams di una possibile serie antologica di piccoli orrori. Ci siamo davvero entusiasmati a parlarne, finendo per discutere di cose veramente paurose.” ha dichiarato King. Lo scrittore ha poi ricordato che il rapporto creativo dei due ha avuto inizio grazie a Entertainment Weekly: “Ho iniziato a collaborarci quando, grazie a Entertainment Weekly, ci siamo incontrati ed abbiamo parlato di Lost. Dopo siamo andati a vedere un film di paura, e da allora siamo rimasti in contatto.”

La collaborazione tra i due è iniziata con la trasposizione del romanzo 11.22.63, che la compagnia Bad Robot di JJ Abrams ha trasformato in una serie trasmessa su Hulu. In seguito il regista è stato anche il produttore esecutivo di Castle Rock, uno show che riuniva diversi personaggi presi dalle opere di King, sempre distribuito da Hulu. L’ultimo progetto dei due è il già citato Lisey’s Story, che vede Julianne Moore come protagonista. Come riporta The Wrap, King ha poi scherzato sul fatto che gradisce lavorare con Abrams e la Bad Robot “Hanno una grande organizzazione e danno grandi regali di Natale. Amo lavorare con loro.” L’autore non si è sbilanciato ulteriormente riguardo ad altri dettagli sulla nuova serie horror. Per ora non ci resta che aspettare Lisey’s Story, che uscirà su Apple TV nell’estate del 2021.