Steve Carell torna con il creatore di The Office per una serie Netflix

Netflix ha annunciato la comedy Space Force, una nuova serie con Steve Carell e Lisa Kudrow creata dal duo Carell-Daniels di The Office. Lo show farà il suo esordio sul colosso dello streaming il 29 maggio e narra le vicende di Mark R. Naird (Carell), un comandante e pilota il cui sogno è quello di di dirigere l’Aeronautica militare. In realtà si ritroverà a guidare il sesto nuovo ramo delle Forze armate statunitensi, ovvero la Space Force. Lisa Kudrow interpreta Maggie Naird, la moglie di Mark, donna che ha compiuto grandi sacrifici nel seguire la carriera del marito.

Steve Carell è il comandante Mark R. Naird e… ok, non ci serve altro, dateci subito il modulo per arruolarci. Space… Gepostet von Netflix am Mittwoch, 8. April 2020

Space Force: una missione difficile!

La serie Space Force inizia quando il protagonista viene trasferito in una base remota in Colorado, trascinando con sé tutta la sua famiglia. Una situazione che avrà inevitabili ripercussioni sul nucleo familiare. Intanto Naird è atteso da una missione dall’alto coefficiente di difficoltà. La Casa Bianca gli assegna il compito di organizzare una nuova missione di allunaggio per raggiungere “il dominio dello spazio totale“.

Il cast della serie vede molti volti nuovi come John Malkovich, Diana Silvers, Tawny Newsome, Ben Schwartz. Oltre a Jimmy O. Yang, Noah Emmerich, Alex Sparrow e Don Lake. Co-creata da Greg Daniels e Steve Carell, Space Force può considerarsi come una reunion di The Office, visto che i due hanno già lavorato insieme alla celebre comedy. Netflix ha annunciato Space Force sui suoi canali social indicandola come una delle novità del prossimo mese.

La commedia intergalattica debutta nel catalogo della piattaforma con la prima stagione, composta da 8 episodi, il prossimo 29 maggio. Ricordiamo che Steve Carell, famoso per i suoi ruoli comici, è stato però capace di interpretare ruoli drammatici con notevole successo, tanto da aggiudicarsi un Golden Globe nel 2006. Oltre a ricevere una nomination all’Oscar come miglior attore protagonista nel 2015 per la sua interpretazione in Foxcatcher.