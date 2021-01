Peaky Blinders, in arrivo un film e altri progetti? Steven Knight è fiducioso

Steven Knight, dopo l’annuncio di BBC e Netflix sulla sesta ed ultima stagione di Peaky Blinders, ha parlato dei progetti legati alla storia della famiglia Shelby. Lo sceneggiatore e produttore ha rilasciato un’intervista a Variety, spiegando come vorrebbe sviluppare il film. Queste le sue parole: “Siamo in fase di sviluppo, è un’idea totalmente formata e ha un inizio, una parte centrale e una fine”. Per poi sottolineare: “Penso sarà una conclusione adatta alla storia che abbiamo raccontato fino a questo momento, ma da quel progetto ci saranno delle cose che non chiamo realmente spinoff”.

Grande fiducia per l’ultima stagione

Steven Knight ha poi aggiunto su Peaky Blinders: “Ci saranno altri show televisivi che spero nascano da quel film, che continueranno a raccontare la storia di questa parte della società e di questa famiglia”. Riguardo la stagione finale, l’ideatore ha assicurato che sarà la “migliore di tutte” e di essere convinto che “i nostri fantastici fan la adoreranno”. Caryn Mandabach, produttore esecutivo, supporta la tesi del collega: “L’ultima stagione della nostra amata Peaky Blinders sarà la migliore di sempre”. Per: “La straordinaria capacità di Steve di essere preveggente sugli eventi mondiali è pari solo alla sua capacità di rendere Tommy Shelby il personaggio più indelebile dei nostri tempi”.

Peaky Blinders è una serie televisiva britannica, creata da Steven Knight e ambientata a Birmingham dopo la prima guerra mondiale. La serie ha esordito al Festival Internazionale del Cinema di Edimburgo a giugno 2013, dove sono stati mostrati i primi due episodi al pubblico. La première della terza stagione è avvenuta il 5 maggio 2016, dopo oltre un anno dalla fine della seconda. La première della quarta stagione è avvenuta il 15 novembre 2017 in onda sul canale BBC Two. Il 20 dicembre 2017 la BBC ha rinnovato la serie per una quinta stagione, prevista per l’autunno del 2019. Il 18 luglio 2019 il produttore ha confermato che ci sarà una sesta stagione che sarà quella conclusiva.