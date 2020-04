Steven Moffat torna su Doctor Who per un racconto

Il titolo è The Terror of the Umpty Ums

Steven Moffat, che per diversi anni è stato lo showrunner per la serie TV di Doctor Who, è ritornato in questo universo per proporre ai fan un racconto inedito incentrato sul personaggio di Amy Pond interpretato sul piccolo schermo da Jodie Whittaker. La storia si intitola The Terror of the Umpty Ums e coinvolge Karpagnon, un Deathborg di classe 400 e classe “guerriero”. Quest’ultimo ha in programma di distruggere la razza umana, ma poi il Dottore si presenta e inizia a parlargli cambiando le sue intenzioni. La trama della storia può essere letta sul sito web della BBC. Ricordiamo che Steven Moffat ha ceduto il ruolo di showrunner a Chris Chibnall in occasione dell’undicesima stagione che ha avuto come star Jodie Whittaker. Protagonista accanto a Bradley Walsh, Tosin Cole e Mandip Gill.

Confermato lo speciale di Natale per Doctor Who

Ai fan della serie ricordiamo inoltre che al termine della stagione 12 di Doctor Who è stato confermato il ritorno dell’episodio speciale di Natale. L’annuncio è arrivato dalla BBC America che ha svelato anche il titolo dell’episodio: “Revolution of the Daleks”. Ad oggi non c’è ancora una data precisa ma lo speciale dovrebbe andare in onda tra Natale e Capodanno. Lo scorso anno fu trasmesso uno speciale di Capodanno, ma quest’anno sembra si punti decisi a Natale. Confermati nel cast gli attuali protagonisti: Jodie Whittaker, Bradley Walsh, Mandip Gill e Tosin Cole.

Sullo speciale sono arrivate anche le parole di Chibnall attraverso un comunicato. Queste le sue dichiarazioni: “Non possiamo lasciare il Dottore lì! Con quel cliffhanger! Beh, l’abbiamo fatto”. E ancora: “Ma state tranquilli, il Dottore e i suoi amici torneranno con un lungo speciale auto-conclusivo tra Natale e Capodanno”. La data precisa non si conosce: “Non so ancora quando lo manderanno in onda, altrimenti ve l’avrei detto”. L’unica certezza è che: “Ci saranno i Dalek. Sarà uno sterminio. Brividi, risate, lacrime. Sapete, il solito. Ci vediamo alla fine dell’anno”.