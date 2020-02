Steven Universe, annunciata la conclusione della serie

Ebbene si, sembra proprio che la saga di Steven Universe stia per giungere a una conclusione. Giovedì scorso Cartoon Network, la rete produttrice della serie, ha annunciato l’uscita nelle reti americane degli ultimi 10 episodi di Steven Universe, che inizieranno il 6 marzo e termineranno il 27 dello stesso mese con un finale in quattro parti.

Steven Universe, addio alle Crystal Gems

Anche se Steven Universe è destinato a mettere una scritta FINE alla serie, la sua creatrice, Rebecca Sugar, ha lasciato intendere che ha intenzione di esplorare ancora il mondo dello spettacolo.

“Sono così entusiasta che gli episodi finali di Steven Universe Future siano disponibili, e sono così grata al nostro pubblico per aver supportato il nostro show per tutti questi anni. È stata un’esperienza che ha aperto gli occhi, incontrare tutta la community che si è riunita intorno allo spettacolo: sono stata così commossa e mi sono sentita così compresa” ha detto Sugar “sono sempre stata una convinta sostenitrice del potere dei cartoni animati, e in questi giorni è innegabile: le amicizie forgiate su questo show, gli artisti ispirati a disegnare, le famiglie che hanno guardato insieme la serie e si sono rispecchiate in questi personaggi, mi riempiono di stupore e rinnovano il mio amore per l’animazione ogni giorno. Sebbene la nostra serie di epilogo stia per concludersi, ti preghiamo di credere che, come noi, questi personaggi cresceranno, cambieranno e si sosterranno sempre a vicenda. Dal profondo del mio cuore, grazie mille per aver visto il nostro spettacolo”.

Per chi fosse vissuto in una capsula spaziale negli ultimi 7 anni, Steven Universe è una serie prodotta da Cartoon Network che racconta la storia di Steven, un ragazzo che vive con le Crystal Gems, un movimento dedito alla protezione della terra dalla minaccia delle Gemme del pianeta Natale. I loro poteri fluiscono dalle gemme magiche incastonate in loro. Steven è un giovane ragazzo metà umano e metà gemma, che passa i giorni a Beach City impegnato con le altre Crystal Gems, aiutandole nelle missioni di salvataggio dell’universo o semplicemente uscendo insieme a loro.

“Steven Universe ha aperto la strada al pubblico giovane per la sua ricca rappresentazione di personaggi diversi e pienamente realizzati, per la musica originale e unica e per il suo uso dell’empatia come driver della trama”, ha affermato Rob Sorcher, Chief Content Officer di Cartoon Network “Cartoon Network Studios è immensamente orgogliosa di Rebecca Sugar e di questa serie che ci ha cambiato la vita. Insieme a milioni di fan devoti in tutto il mondo, crederemo sempre in Steven”.