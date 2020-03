Steven Universe The Movie in prima TV su Cartoon Network

Su Cartoon Network andrà in onda in esclusiva Prima TV l’attesissimo Steven Universe The Movie, il musical creato e diretto dall’autrice della serie, Rebecca Sugar.

Il film vedrà il giovane Steven e i suoi amici coinvolti in un’epica avventura. Steven avrà a che fare con un nuovo nemico che minaccia la pace di Beach City. Il pianeta avrà bisogno nuovamente del suo aiuto, e il ragazzo non potrà tirarsi indietro stavolta e dovrà fare i conti con la più grande minaccia che abbia mai affrontato.

Steven Universe The Movie, CN pronta per l’attesa

Steven Universe The Movie è un film prodotto dai Cartoon Network Studios e da Rebecca Sugar. Chance The Rapper insieme a Kat Morris, Joe Johnston, Alonso Ramirez Ramos e Ian Jones-Quartey sono i produttori esecutivi.

I brani originali sono stati creati dalla stessa Rebecca Sugar in collaborazione con una serie di artisti del calibro di Chance The Rapper, Estelle, Gallant, Aimee Mann, Aivi Surasshu, Jeff Liu, James Fauntleroy, Macie Stewart, Mike Krol, Jeff Ball, Grant Henry e Julian “Zorsy” Sanchez.

Per prepararsi a questo appuntamento speciale, Steven Universe sarà il protagonista di marzo di CIAOTOON NETWORK – INQUINAMENTO, CIAO CIAO!, l’iniziativa targata Cartoon Network volta a sensibilizzare i giovani spettatori riguardo le tematiche ambientali.

Simone Albrigi, meglio noto con il nome di Sio (fumettista italiano e star del web), realizzerà in esclusiva per Cartoon Network una clip animata con protagonista il mitico Steven insieme alle sue amatissime amiche, le Crystal Gems. Il video, ispirato allo stile del film musicale, avrà come tema principale l’innalzamento del livello del mare a causa dello scioglimento dei ghiacciai.

Il 9 Marzo alle ore 7.00, 13.40 e 20.00 andranno in onda le clip e il behind the scene del lavoro fatto da Sio con Steven Universe.

Ad accompagnare il video ci sarà una programmazione speciale con il meglio di Steven Universe, per ripercorrere i momenti più importanti della sua storia.

La serie è diventata nel corso degli anni uno dei programmi più apprezzati sia dalla critica che dal pubblico, facendo aggiudicare a Rebecca Sugar numerose nomination a premi internazionali e un Primetime Emmy Award nel 2018 (Outstanding Individual Achievement in Animation).

Steven Universe The Movie andrà in onda in un’esclusiva prima TV Venerdì 20 Marzo alle 20.05 su Cartoon Network (Canale 607 di Sky). Lo stesso giorno, alle 23.00, il film verrà nuovamente trasmesso, ma questa volta in lingua originale.