Steven Universe: ecco il trailer per il finale di stagione...

In vista del finale della serie in programma questa settimana, Cartoon Network ha pubblicato un nuovo trailer di Steven Universe Future.



La creatrice Rebecca Sugar ha lasciato alcune dichiarazioni, raccolte dal portale Comibook, in merito agli ultimi sviluppi. “Ci siamo davvero fermati per tracciare dove Steven sarebbe stato emotivamente per tutta la stagione”. Per poi aggiungere: “Avevamo bisogno di qualcosa che lo portasse ad un livello estremamente basso oltre che una grande paura di se stesso”. In seguito ha parlato di quello che è lo scopo dell’ultima stagione: “Per anni e anni, abbiamo voluto un episodio in cui Steven e Jasper si sarebbero allenati insieme, e io ero davvero interessata ai modi in cui lo avrebbe influenzato”. La Sugar continua: “È sempre stato, come personaggio, molto duro con se stesso, fino ad arrivare quasi all’autodistruzione. Quindi averlo come mentore per lui in questo stato è una combinazione davvero pericolosa, e ho voluto mostrarlo”.

La sinossi ufficiale del finale di stagione di Steven Universe Future

Questa la sinossi ufficiale del finale: “Steven inizia a mettere in discussione il suo scopo quando esaurisce la scorta di Gemme. Chi è lui se non il salvatore del mondo? E cos’è questo strano, nuovo potere che lo fa diventare rosa?”. Il protagonista ha ora una grande occasione: “Senza i problemi degli altri da risolvere, Steve dovrà finalmente affrontare i propri”.

Steven Universe è una serie animata statunitense creata da Rebecca Sugar, ex scrittrice di Adventure Time e compositrice, prodotta da Cartoon Network Studios. È andata in onda per la prima volta negli Stati Uniti il 4 novembre 2013 su Cartoon Network, mentre in Italia è stata trasmessa sull’omonimo canale a partire dal 12 maggio 2014. La serie racconta le avventure di Steven Universe, un giovane ragazzo che vive nella fittizia città di Beach City insieme alle tre aliene Garnet, Perla e Ametista.