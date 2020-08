Sto pensando di finirla qui, il trailer del film di Charlie Kaufman

Il primo trailer di Sto pensando di finirla qui, il nuovo attesissimo film di Charlie Kaufman, è stato pubblicato. Il film sarà disponibile in streaming su Netflix il prossimo 4 settembre.

Lo show è un horror psicologico tratto da un romanzo di Ian Reid, tutto narrato dal punto di vista di una protagonista senza nome. Lei è una ragazza che, mentre si reca a conoscere per la prima volta la famiglia del suo fidanzato, sta valutando seriamente di lasciarlo. Una situazione davvero particolare e bizzarra che si svilupperà in maniera imprevedibile. Nel cast, insieme a Jessie Buckley, troveremo anche Jesse Plemons (il fidanzato), e David Thewlis e Toni Colette (i genitori del ragazzo).

La sinossi del film

Questa la sinossi ufficiale del film: “Nonostante nutra grossi dubbi sulla loro relazione, una donna (Jessie Buckley) parte in viaggio con il nuovo ragazzo Jake (Jesse Plemons) per raggiungere la fattoria di famiglia di lui”. Ma: “Mentre una bufera di neve la blocca in casa in compagnia della madre (Toni Collette) e del padre (David Thewlis) del partner, la giovane incomincia a mettere in dubbio tutto ciò che pensava di sapere o di aver capito a proposito del fidanzato, di se stessa e del mondo in generale”. Lo show: “STO PENSANDO DI FINIRLA QUI esplora il rimorso, la nostalgia e la fragilità dello spirito umano. Il film è scritto e diretto dal premio Oscar Charlie Kaufman (SE MI LASCI TI CANCELLO) e si ispira all’omonimo romanzo bestseller di Iain Reid”.

Charlie Kaufman ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo il film. Queste le sue parole: “Non cerco volontariamente di superare la complessità di cose che ho fatto in passato, ma senza dubbio considero il mio lavoro precedente come un punto di partenza”.