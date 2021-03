Stoffa da Campioni: Cambio di Gioco, ecco il trailer della serie in arrivo su Disney+

Disney+ rilascia il trailer della serie Stoffa da Campioni: Cambio di Gioco, la serie che riprende la storia della squadra di hockey sul ghiaccio Mighty Ducks. Dopo quasi trent’anni dal primo film, la storia continua da venerdì 26 marzo in streaming.

Stoffa da Campioni: Cambio di Gioco, ecco il trailer

Il dodicenne Evan Morrow (Brady Noon) viene escluso dai Mighty Ducks, che ormai sono diventati una delle squadre di hockey su ghiaccio più forti in assoluto. Nei trent’anni passati dal primo film hanno infatti collezionato ben 10 campionati nazionali: tutta un’altra storia rispetto a quei tempi. Ma la madre di Evan, Alex (Lauren Graham, che ricordate per Un Mamma per Amica), decide di costruire una squadra per tutti i ragazzini esclusi dai team più forti. E per farlo cerca il coach per eccellenza: Gordon Bombay (Emilio Estevez), che torna sul campo da hockey.

Un nuovo cast di ragazzi sui pattini

Oltre al ritorno di Emilio Estevez e l’arrivo di Lauren Graham, la serie Stoffa da Campioni: Cambio di Gioco trova un cast di ragazzi e ragazze davvero unico. A interpretare i nuovi giocatori “non proprio fortissimi” ci sono Brady Noon, Maxwell Simkins, Swayam Bhatia, Luke Islam, Kiefer O’Reilly, Taegen Burns, Bella Higginbotham e DJ Watts.

Josh Goldsmith e Cathy Yuspa hanno creato questa serie che continua a raccontare il mondo dei Mighty Ducks. Con Michael Spiller produttore esecutivo/regista della serie e James Griffiths è il regista/produttore esecutivo dell’episodio pilota. Anche Estevez è produttore esecutivo mentre Graham è co-produttrice esecutiva.

Questa serie prova a rileggere in chiave moderna l’amatissimo film dei primi anni ’90, provando l’opera riuscita con successo con Cobra Kai, la serie che riprende 30 anni dopo la trama di Karate Kid. Un’opera nostalgia che si è trasformata in una serie di qualità. E speriamo che i Mighty Ducks possano fare lo stesso: dopotutto ci hanno abituato a dare il massimo anche nelle situazioni più difficile, sul campo da hockey o in streaming.

Se avete amato l’originale, potete trovare la nuova serie da 10 episodi in streaming dal 26 marzo 2021 su Disney+.