Stoffa da campioni: confermato il ritorno di Emilio Estevez su Disney+

Disney+ ha confermato che Emilio Estevez reciterà nella nuova serie Stoffa da campioni, tornando nei panni del coach Gordon Bombay. L’annuncio è arrivato attraverso le prime immagini condivise su Twitter.

NO. CHILL. 🚨❄🏒 #EmilioEstevez is BACK as Gordon Bombay! Check out this photo from production on The Mighty Ducks, an Original Series coming soon to #DisneyPlus. pic.twitter.com/SSVEDUuO4w — Disney+ (@disneyplus) February 13, 2020

Ricordiamo che nella serie ci sarà anche la star di Gilmore Girls Lauren Graham per il ruolo di protagonista. Il nome originale della serie è The Mighty Ducks, serie basata sul film di culto degli anni ’90 in Italia meglio conosciuto con il titolo Stoffa da campioni. Disney+ ha ordinato una prima stagione di 10 episodi. Stoffa da campioni, cui hanno fatto seguito Piccoli grandi eroi e Ducks: Una squadra a tutto ghiaccio, ha raccontato la storia di Gordon Bombay. Un brillante avvocato di successo del Minnesota che si ritrova ad allenare una squadra di hockey giovanile dopo essere caduto in disgrazia.

Alex costruisce una squadra tutta sua

Ambientato nei giorni nostri, il remake torna in quegli stessi luoghi e presenta le Anatre in una veste diversa. Da squadra sfigata a compagine competitiva. Quando il dodicenne Evan viene tagliato fuori senza troppi convenevoli, sua madre Alex (Graham) decide di mettere insieme una propria squadra. Una squadra inizialmente improponibile che vuole sfidare la cultura del solo vincere inculcata nello sport giovanile. Steve Brill, sceneggiatore e produttore esecutivo di tutti e tre i film, è il creatore di The Mighty Ducks con Josh Goldsmith e Cathy Yuspa (The King of Queens).

Michael Spiller e James Griffiths completano il team di produzione, con quest’ultimo coinvolto anche come regista. Le riprese cominceranno nei prossimi giorni a Vancouver, per un debutto in tv entro la fine dell’anno. Ricordiamo che Stoffa da campioni (The Mighty Ducks) è un film del 1992 diretto da Stephen Herek. In seguito all’uscita del film la Disney fondò ad Anaheim una squadra professionistica di hockey che prese il nome di Mighty Ducks of Anaheim. La società rimase di proprietà della Disney fino al 2005, quando i cofondatori decisero di comprare la parte rimanente e nel 2006 cambiarono la maglia e il nome della squadra in Anaheim Ducks, che l’anno dopo avrebbe vinto la sua prima Stanley Cup.