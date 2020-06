La storia della Marvel è lunga, complessa e affascinante. Ci sono tantissimi aneddoti, curiosità e racconti dietro quella che è diventata una delle case editrici più famose al mondo per quanto riguarda il fumetto di supereroi. Ora, a pochi mesi dalla celebrazione dell’80° anniversario dalla fondazione, Panini Comics lancia due nuovi volumi, per riscoprirla.

La storia della Marvel al centro di due nuovi volumi Panini Comics

Si tratta di due titoli davvero speciali, che faranno la felicità dei collezionisti e amanti dell’universo Marvel in generale. Il primo è 80 Meravigliosi Anni, creato da Fabio Licari e Marco Rizzo. Il primo ha curato per RCS le tante collane dedicate agli eroi della Casa delle Idee uscite nel tempo allegate a Corriere della Sera o Gazzetta dello Sport. Il secondo è uno dei maggiori esponenti del graphic journalism, raccontando tante storie attraverso le proprie opere.

In questo volume i lettori potranno trovare racconti approfonditi relativi a ogni decennio della storia della Marvel. Uno studio dedicato alle pietre miliari, agli autori, ai personaggi che hanno reso grande la casa editrice, anche attraverso dietro le quinte da riscoprire. Si tratta di una lettera d’amore ad alcuni dei più memorabili e celebrati eroi di tutto il mondo.

Il secondo volume in arrivo in questi giorni in libreria, fumetteria e in digitale è La storia dell’Universo Marvel. A curare quest’opera sono Mark Weid e Javier Rodriguez. In questo libro si racconta in forma di fumetti tutto l’intricato universo della casa editrice, guardando anche al futuro. Un’opera che comprende tutta la storia di questo mondo, dal Big Bang fino alla morte termica dell’universo, unendo decenni e decenni di trame, in un racconto completo.

Due proposte che permetteranno a tantissimi appassionati di scoprire ancora meglio la storia di una delle case editrici più importanti di sempre per il fumetto. Per maggiori informazioni in merito, vi rimandiamo al sito ufficiale di Panini Comics.