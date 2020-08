Strafumati: il sequel fu annullato per questioni di budget

I fan di Strafumati rimarranno delusi nello scoprire che l’atteso sequel non è stato sviluppato per problemi di budget. In un’intervista su “The Howard Stern Show” di SiriusXM, Seth Rogen ha spiegato nei dettagli cos’è accaduto. “Abbiamo cercato di farlo e grazie al Sony hack potete trovare l’email in cui la Sony decise di cancellare il progetto non facendo il film. – ha ammesso – Era un’ipotesi che non escludevamo affatto diversi anni fa, ma la Sony non sembrava poi così interessata”.

Rivelato il contenuto di una email

Il Sony hack è stato un attacco hacker senza precedenti da parte di un gruppo chiamato Guardians Of Peace ai computer della Sony. I dati sono stati copiati e inviati a un server remoto. Secondo un rapporto del Daily Beast, c’è stato uno scambio di email fra Amy Pascal della Sony e il produttore Judd Apatow, il cui contenuto non lascia dubbi. Questo quanto riportato: “Sono davvero contento perché siamo vicinissimi a partire con Strafumati 2. Sono felicissimo di poter trasformare questa ipotesi in realtà”. Inoltre: “Siamo molto ispirati da un punto di vista creativo. Abbiamo idee buffissime. Sarà meraviglioso. Abbiamo imparato a fare i sequel di commedie del genere grazie ad Anchorman 2 e con la campagna pubblicitaria siamo andati alla grande”. L’intenzione era forte: “Anche all’estero abbiamo ottenuto risultati favolosi. Sono certo che PE2 ci darà ancora più soddisfazione. La marijuana è molto in voga adesso! E’ ovunque!”.

Strafumati (Pineapple Express) è un film del 2008 diretto da David Gordon Green. Con un budget di 27 milioni di dollari, il film ha incassato in tutto il mondo 101.624.843 dollari. Il film è stato prodotto da Judd Apatow e interpretato da James Franco e Seth Rogen, quest’ultimo oltre che interprete è anche sceneggiatore e produttore esecutivo del film.