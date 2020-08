Stranger Things continuerà dopo la stagione 4: novità sulla produzione...

Il cast, i creatori e il team creativo di Stranger Things hanno tenuti i fan sulle spine, in queste ultime settimane, in merito alla quarta stagione. In una chiacchierata con The Hollywood Reporter, a Matt Duffer e Ross Duffer è stato chiesto un aggiornamento sullo stato della produzione. Le loro risposte sono state praticamente in linea con quelle di Joe Keery (Steve Harrington) e Natalia Dyer (Nancy Wheeler.).

Ross Duffer conferma che la quarta stagione non sarà l’ultima

“Tutti sono entusiasti di tornare al lavoro, ma la priorità è la sicurezza del cast e della troupe, e questo detterà quando torneremo”, ha spiegato Ross. Il tempo in più sembra essere stato un grande vantaggio per le sceneggiature: “Ho avuto molto più tempo per lavorare sugli script. Per la prima volta, abbiamo scritto tutte le sceneggiature e siamo in grado di guardarlo come un intero pezzo e apportare modifiche”, ha rivelato Matt Duffer.

La risposta più importante è arrivata da Ross Duffer quando gli è stato chiesto se la quarta stagione sarebbe stata l’ultima della serie. Arrivano infatti buone notizie: non lo sarà e sembra che lo stop inaspettato abbia dato a Matt e Ross un’idea migliore per quella che sarà la sequenza temporale della storia: “La quarta stagione non sarà la fine. Sappiamo qual è la fine e sappiamo quando è. [La pandemia] ci ha dato il tempo di guardare avanti, capire cosa è meglio per lo spettacolo. Iniziare a riempirlo ci ha dato un’idea migliore di quanto tempo abbiamo bisogno per raccontare quella storia”, ha dichiarato.

Intanto Il primo centro commerciale di Hawkins è ora un luogo (praticamente) visitabile. Netflix ha rilasciato una versione 360​​/VR di Starcourt Mall, il locale che si trova nel cuore della terza stagione di Stranger Things. La piattaforma ha pubblicato un video di 15 secondi che mostra Scoops Ahoy Ice Cream Parlour, l’ascensore segreto del centro commerciale. Oltre alla misteriosa struttura sovietica sotterranea. “Puoi camminare attraverso Starcourt Mall da Stranger Things in 360/VR in modo da poter far finta di essere negli anni ’80 con una triglia, sorseggiare un liquore di ciliegie” recita il tweet.