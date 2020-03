Stranger Things 4 sta per arrivare. Il cast ha iniziato i lavori per la quarta stagione e Netflix ci svela cosa accade dietro le quinte durante la lettura del copione. In un video teaser vediamo Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Noah Schnapp, Caleb McLaughlin eccitati per quanto sta per accadere. Oltre a Winona Ryder e David Harbour, impegnati ad Atlanta leggere formalmente la sceneggiatura segreta. Non manca il resto del cast: Charlie Heaton, Natalia Dyer, Joe Keery, Maya Hawke, Sadie Sink, Priah Perguson, Brett Gelman e Cara Buono.

Stranger Things 4: il caso Hopper e non solo

I creatori della serie Matt e Ross Duffer hanno annunciato a febbraio che la stagione 4 ha iniziato la produzione. Ma la rivelazione più incredibile è arrivata subito dopo con la visione di Hopper vivo e prigioniero a Kamchatka, in una prigione Russia. Intanto i Duffer hanno rilasciato alcune dichiarazioni su quello che ci attende. Questo quanto dichiarato congiuntamente: “Negli Stati Uniti, un nuovo orrore sta iniziando a emergere, qualcosa di sepolto da tempo, qualcosa che collega tutto”. E ancora: “La quarta stagione si preannuncia come la più grande e spaventosa di sempre e non vediamo l’ora che tutti vedano di più”. Al momento, sulla nuova stagione, sappiamo soltanto che il primo episodio si intitolerà “Chapter One: The hellfire Club”.

Ricordiamo che Stranger Things è una serie televisiva statunitense di fantascienza ideata da Matt e Ross Duffer e prodotta da Camp Hero Productions e 21 Laps Entertainment per la piattaforma di streaming Netflix. La prima stagione è stata pubblicata su Netflix il 15 luglio 2016, la seconda il 27 ottobre 2017 e la terza il 4 luglio 2019. Il 30 settembre 2019 viene annunciata ufficialmente la quarta stagione, prevista per il 2020. La serie è stata accolta positivamente dalla critica, che ha lodato la caratterizzazione dei personaggi, il cast e l’atmosfera che omaggia il cinema di fantascienza, la musica e i riferimenti culturali degli anni Ottanta.