Finn Wolfhard, interprete di Mike in Stranger Things, ha confermato che le riprese della nuova stagione inizieranno a breve. Nel corso di un’intervista, il giovane attore ha tuttavia dichiarato di non aver ancora ricevuto le sceneggiature dei nuovi episodi. “In realtà inizieremo a girare presto, ma ancora non mi hanno mandato nulla. – ha ammesso l’attore – Una sceneggiatura o roba del genere. Lo giuro”. E ha aggiunto: “E le persone si arrabbiano con me. Ne parlavo ieri con la mia famiglia. La gente mi chiede sempre: “Allora, cosa puoi dirci?”

Stranger Things 4: Wolfhard non ha ancora ricevuto la sceneggiatura

Al momento Wolfhard non ha ulteriori notizie: “E io invece sono sempre in questa situazione in cui non ci danno niente fino al mese prima. Quindi, forse pensate che io sia subdolo, ma non lo sono”. Così ha concluso: “Sinceramente non ne ho idea. Ma non lo so. Se incontrate un altro membro del cast di Stranger Things, forse saprà qualcosa che io non so”.

Ricordiamo che Stranger Things 4 sarà composta da otto episodi. I fratelli Duffer hanno firmato un accordo pluriennale per la produzione di nuove serie tv e progetti esclusivi per Netflix. Ted Sarandos, Chief Content Officer di Netflix, commentò la notizia con grande entusiasmo. Queste le parole: “I fratelli Duffer hanno affascinato gli spettatori di tutto il mondo con Stranger Things, siamo entusiasti di rafforzare ulteriormente il nostro legame”. La curiosità è tanta: “La loro vivida immaginazione darà vita a nuovi film e serie tv, che siamo certi i nostri utenti adoreranno”.

I fratelli Duffer aggiunsero: “Siamo entusiasti di continuare la nostra avventura con Netflix”. Il motivo è semplice: “Dal nostro primo incontro sino al lancio di Stranger Things 3, l’intero team di Netflix è stato a dir poco sensazionale, fornendoci il supporto e la libertà creativa che abbiamo sempre sognato”. La meta è comunque vicina: “Non vediamo l’ora di raccontare nuove storie insieme, iniziando, ovviamente, con il viaggio di ritorno a Hawkins!”.