Con la crescente popolarità di Stranger Things lo show ha potuto arruolare sempre più guest star nel corso delle varie stagioni. Prendiamo ad esempio la terza in cui, oltre al cast stellare, si è visto l’arrivo di Cary Elwes in un ruolo ricorrente. Secondo i fratelli Duffer, queste guest star saranno sempre più importanti in Stranger Things 4. In una recente intervista con Deadline, i creatori dello show hanno detto che i fan devono aspettarsi grandi novità per la quarta stagione. “Quest’anno abbiamo un paio di interessanti guest star. È un modo davvero divertente di incontrare una delle tue icone. Sai, scrivi una parte per loro e vedi se vogliono interpretarla”, hanno dichiarato

David Harbour parla del suo personaggio

Sebbene sia stato rivelato poco su Stranger Things 4, David Harbour, ha svelato qualcosa riguardo il suo personaggio, Jim Hopper. Lo scorso marzo l’attore ha parlato di ciò che attende gli appassionati nella nuova stagione dello show. Ecco le sue dichiarazioni: “Nella seconda stagione, Undici va nella cantina del capanno e ci sono cinque scatole, una delle quale ha la roba di Brenner dall’Hawkins Lab, una con scritto ‘Papà’, una con scritto ‘Vietnam’. Una dice ‘New York’. Quindi ci sono queste tre cose che abbiamo messo già nella stagione, che se non sviluppiamo significa che sono dei pessimi sceneggiatori. E i fratelli Duffer sono degli sceneggiatori molto bravi”, ha raccontato.

Inoltre Harbour ha poi aggiunto: “So nello specifico che nella stagione 4 ci sarà una grande, enorme rivelazione sul passato di Hopper. Sono davvero esaltato all’idea di rivelare questo aspetto del personaggio”. Per poi chiarire: “È una delle cose che so sin dal primo fotogramma della prima scena e non abbiamo ancora rivelato cos’è. E finalmente lo faremo in maniera grandiosa”. Ci attendono insomma grandi novità in Stranger Things 4: “È la cosa che non conoscete di lui che preferisco in assoluto, ma ha a che fare con queste storie di New York, del Vietnam e del Papà”.