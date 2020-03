Stranger Things 4: quando doveva debuttare?

Anche Stranger Things 4, come altre serie tv, è stata messa in attesa per contenere i contagi del Coronavirus. Tutto ciò porterà sicuramente ad un ritardo riguardo l’uscita sulla piattaforma di streaming Netflix. Moltissimi fan stanno ipotizzando le possibile date del rilascio, in loro soccorso arriva David Harbour alias sceriffo Hopper. Questa settimana l’attore si è cimentato in un video Instagram live in cui ha risposto alle domande di tantissimi fan.

Per l’attore la quarta stagione sarebbe dovuto arrivare all’inizio del 2021, ma l’attuale ritardo chiaramente spingerà la distribuzione più avanti. “Chi lo sa? Adesso siamo chiusi. Dovrebbe uscire all’inizio del prossimo anno, penso, anche se non ho autorità per dire questo“. Questa l’idea di Harbour. “E ora non lo so. Probabilmente verrà respinto. Speriamo di poter tornare al lavoro ma non so che aspetto abbia”.

Prima che avvenisse la sospensione, il cast si era riunito ad inizio mese per la lettura del copione. Il tutto è stato documentato attraverso un video con i vari protagonisti. Ricordiamo che le stagioni 1 e 3 sono uscite in estate, mentre la stagione 2 è stata rilasciata in autunno. I creatori della serie Matt e Ross Duffer hanno annunciato a febbraio che la stagione 4 ha iniziato la produzione. Ma la rivelazione più incredibile è arrivata subito dopo con la visione di Hopper vivo e prigioniero a Kamchatka, in una prigione Russia.

Svelato il titolo del primo episodio

Al momento, riguardo la quarta stagione di Stranger Things, sappiamo soltanto che il primo episodio si intitolerà “Chapter One: The hellfire Club”. Ricordiamo che l’8 gennaio 2017, alla 74ª edizione dei Golden Globe, la fiction venne nominata come miglior serie televisiva drammatica, mentre Winona Ryder fu candidata alla miglior interpretazione di un’attrice in una serie TV drammatica.