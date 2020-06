Stranger Things 4, quando si riprenderà a girare? Parla Gaten Matarazzo

La star di Stranger Things 4 Gaten Matarazzo ha dichiarato che la pausa delle riprese dello show, dovuta alla pandemia, potrebbe estendersi fino all’autunno. L’attore diciassettenne, che ora interpreta il quattordicenne Dustin Henderson nella serie di successo, ha affermato che le riprese potranno riprendere ad Atlanta, in Georgia, dopo aver festeggiato il suo 18° compleanno a settembre.

Intervenuto a “GalaxyCon Live”, ha dichiarato: “Quando il lavoro è stato messo in pausa eravamo nel bel mezzo delle riprese di ‘Stranger Things 4’. Hanno poi detto stop. Si era parlato di una pausa di due settimane che poi è diventata di tre mesi”. Attualmente residente nel New Jersey, Gaten Matarazzo è “ansioso” di riprendere a lavorare su Stranger Things 4, che ha iniziato le riprese a febbraio. Come lui stesso spiega: “Quando si tratta di far parte dello spettacolo in generale, mi fa stare lontano da casa per molto tempo. A causa della pandemia sono stato a casa un bel po’ e mi rilasso qui”.

Quando tornerà al lavoro, Gaten Matarazzo potrebbe essere un diplomato di 18 anni in grado di lavorare senza restrizioni. A partire dall’8 settembre, non sarà più vincolato dalle leggi sugli attori minori che limitano il numero di ore in cui un artista può presenziare sul set. “Sono così entusiasta di riuscire finalmente a provare le riprese dello spettacolo senza occuparmi di scuola”, ha spiegato Matarazzo, aggiungendo che: “Ad ogni modo, mi piace sempre girare lo spettacolo e mi sono sempre assicurato che la scuola fosse la priorità numero uno … ma ora, soprattutto perché sto per avere 18 anni , non ci sono più regole [per le riprese]”.



Ci sarà il ritorno di Jim Hopper nella quarta stagione

Ricordiamo che il personaggio di Jim Hopper tornerà nella stagione 4 di Stranger Things. Nonostante quanto accaduto nell’ultimo episodio diffuso da Netflix infatti, già dal primo teaser trailer abbiamo potuto vedere che la storia dello Sceriffo di Hawkins non si è ancora conclusa. E a giudicare dalle dichiarazioni rilasciate da David Harbour, il suo interprete, pare che ci sia ancora molto da raccontare su di lui, non solo del suo futuro ma anche del suo passato.