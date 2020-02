Stranger Things 4 trailer: il primo teaser ci porta in Russia! [SPOILER]

Nel meraviglioso universo di Internet è appena stato pubblicato un video teaser riguardante Stranger Things 4, che ci porta direttamente in Russia con una bella sorpresa. Pronti per questa nuova stagione?

Stranger Things 4 trailer: cresce l’attesa

SPOILER ALERT: Vi consigliamo di vedere il trailer (e ovviamente la terza stagione) prima di procedere con la lettura!

Ebbene si! Gioia e giubilo! Pare proprio che Hopper sia ancora vivo! Lo avevamo lasciato nell’ottavo e ultimo episodio della terza stagione in cui si sacrifica per consentire a Joyce di distruggere il malefico macchinario con cui i russi stavano riuscendo ad aprire un portale per il sottosopra. Pochi secondi di teaser e l’Hype decolla.

I russi avevano fatto il loro debutto all’interno della serie all’inizio della terza stagione; non c’è da meravigliarsi, in quanto, in una serie che vuole riaccendere la nostalgia di tutti i fan dei miti degli anni ’80, era inevitabile inserire una buona dose di Guerra Fredda.

Alla fine della terza stagione avevamo lasciato il gruppo mentre si stava dividendo in 2; da una parte abbiamo Dustin, Lucas, Nancy, Steve, Max e Maya che rimangono a vivere ad Hawkins, dall’altra Joyce, i suoi figli Will e Jonathan e Eleven che lasciano definitivamente la città. E come biasimarli, considerando le brutte avventure che hanno tutti passato negli ultimi anni?!

Sta di fatto che l’inizio della quarta stagione di Stranger Things si prospetta veramente molto interessante: Hopper è vivo, il gruppo è diviso in due, Eleven non ha più i suoi poteri, sempre più persone sono attratte dal potere del Sottosopra e con molta probabilità (a giudicare dai teaser precedenti), Hawkins non sarà più lo scenario principale degli avvenimenti.

Quel che ci tira più su di morale è aver sfatato il mito su Joyce e sul fatto che qualsiasi povero cristiano si fidanzi con lei, muoia.

Staremo dunque tutti in trepidante attesa nell’aspettare l’uscita di Stranger Things 4, che ancora non ha previsto una data di uscita.