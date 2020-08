Stranger Things: arriva una versione in VR del centro commerciale...

Il primo centro commerciale di Hawkins è ora un luogo (praticamente) visitabile. Netflix ha rilasciato una versione 360​​/VR di Starcourt Mall, il locale che si trova nel cuore della terza stagione di Stranger Things. La piattaforma ha pubblicato un video di 15 secondi che mostra Scoops Ahoy Ice Cream Parlour, l’ascensore segreto del centro commerciale e la misteriosa struttura sovietica sotterranea. “Puoi camminare attraverso Starcourt Mall da Stranger Things in 360/VR in modo da poter far finta di essere negli anni ’80 con una triglia, sorseggiare un liquore di ciliegie” recita il tweet.

PSA: you can walk though Starcourt Mall from @Stranger_Things in 360/VR so you can pretend like you’re in the 1980's with a mullet, holding a cherry slurpee https://t.co/Es0f0iLX6m pic.twitter.com/H9drJQxLaB — NX (@NXOnNetflix) August 3, 2020

Si possono visitare varie stanze

L’esperienza include anche un collegamento alla lobby per FYSEE360, un’esperienza AR per gli elettori di Emmy per approfondire i mondi degli spettacoli nominati agli Emmy di Netflix. Puoi selezionare quale spettacolo vuoi esplorare virtualmente facendo clic sulla rispettiva porta della serie. In ogni stanza, ci sono un certo numero di “Hotspot” che includono brevi video clip dalle interviste con il cast e la troupe che approfondiscono la serie nominata agli Emmy di Netflix.

Creato dai fratelli Duffer, Stranger Things è interpretato da Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard. Oltre a Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Natalia Dyer. Per finire con Charlie Heaton, Joe Keery, Priah Ferguson, Cary Elwes, Jake Busey e Maya Thurman-Hawke.

Halloween sta arrivando a Hawkins. Un nuovo fumetto di Stranger Things, intitolato Stranger Things Halloween Special One-Shot, debutterà il 21 ottobre da Dark Horse Comics, proprio prima della spaventosa vacanza. Lo speciale si svolgerà nella notte di Halloween quando “Will, Mike, Lucas e Dustin si riuniranno a Castle Byers per mangiare caramelle e spaventarsi a vicenda con storie inquietanti”, svela la descrizione ufficiale. “Non lo sanno, sveleranno il segreto più nascosto della pittoresca cittadina: il Mangiatore di Bambini di Hawkins. l progetto è stato sviluppato dallo scrittore Michael Moreci (Wasted Space, Star Wars), dall’artista Todor Hristov (The Forever Maps, Soul Trader), dal colorista Chris O’Halloran (Ice Cream Man, Immortal Hulk) e dalla lettera Nate Piekos.