Stranger Things: il finale dello show è già stato definito...

I fratelli Duffer, creatori della serie, hanno dichiarato di sapere già come si concluderà Stranger Things. I due hanno svelato l’esistenza di un documento di cui pochi conoscono il contenuto e del quale alcune pagine vengono girate in ogni stagione. “Ci piace guardare ogni stagione come se avesse una storia completa. Abbiamo una mitologia piuttosto ampia”, hanno dichiarato i Duffer attraverso il portale Collider. Poi hanno aggiunto: “Quindi stagione dopo stagione, stiamo girando la pagina e rivelando sempre un po’di più. Abbiamo in mente un finale”. Per poi concludere: “Non vogliamo solo continuare a sfornare stagioni, dobbiamo rimanere entusiasti ed eccitati. Penso che anche l’entusiasmo del pubblico diminuirà”.

L’aneddoto del centro commerciale

Matt Duffer ha raccontato inoltre come l’idea del centro commerciale sia venuta fuori durante una sessione di brainstorming. “Ricordo che uno dei nostri sceneggiatori, Curtis Gwinn, ebbe l’idea di portare un centro commerciale a Hawkins e tutto quello che avrebbe significato per il centro città”. Quindi: “Abbiamo pensato che si allineasse perfettamente con il tipo di atmosfera divertente e à la blockbuster che stavamo cercando”. Una scelta vincente: “Siamo stati molto, molto entusiasti di questo centro commerciale e questo ha dettato un po’ la trama. I nostri scenografi e decoratori hanno ricreato quello che era un centro commerciale degli anni ’80. C’è stato un sacco di lavoro e quindi volevamo assicurarci che la nostra storia vi ruotasse in qualche modo attorno, in modo da trarne il massimo vantaggio”.

Ricordiamo che il personaggio di Jim Hopper tornerà nella stagione 4 di Stranger Things. Nonostante quanto accaduto nell’ultimo episodio diffuso da Netflix infatti, già dal primo teaser trailer abbiamo potuto vedere che la storia dello Sceriffo di Hawkins non si è ancora conclusa. E a giudicare dalle dichiarazioni rilasciate da David Harbour, il suo interprete, pare che ci sia ancora molto da raccontare su di lui, non solo del suo futuro ma anche del suo passato.