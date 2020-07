Stranger Things fumetti: pronto uno speciale di Halloween

Halloween sta arrivando a Hawkins. Un nuovo fumetto di Stranger Things, intitolato Stranger Things Halloween Special One-Shot, debutterà il 21 ottobre da Dark Horse Comics, proprio prima della spaventosa vacanza. Lo speciale si svolgerà nella notte di Halloween quando “Will, Mike, Lucas e Dustin si riuniranno a Castle Byers per mangiare caramelle e spaventarsi a vicenda con storie inquietanti”, svela la descrizione ufficiale. “Non lo sanno, sveleranno il segreto più nascosto della pittoresca cittadina: il Mangiatore di Bambini di Hawkins.”

Il cast di Stranger Things

Il progetto è stato sviluppato dallo scrittore Michael Moreci (Wasted Space, Star Wars), dall’artista Todor Hristov (The Forever Maps, Soul Trader), dal colorista Chris O’Halloran (Ice Cream Man, Immortal Hulk) e dalla lettera Nate Piekos. The Stranger Things Halloween Special One-Shot arriva il 21 ottobre 2020 ed è ora disponibile per il preordine. Creato da Duffer Brothers, Stranger Things è interpretato da Winona Ryder, Millie Bobbie Brown, David Harbour, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp. Oltre a Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Priah Ferguson, Cary Elwes, Jake Busey e Maya Thurman-Hawke. Le prime tre stagioni sono attualmente disponibili su Netflix e la Stagione 4 non ha ancora ricevuto una data di uscita.

I fratelli Duffer, creatori della serie, hanno dichiarato di sapere già come si concluderà Stranger Things. I due hanno svelato l’esistenza di un documento di cui pochi conoscono il contenuto e del quale alcune pagine vengono girate in ogni stagione. “Ci piace guardare ogni stagione come se avesse una storia completa. Abbiamo una mitologia piuttosto ampia”, hanno dichiarato i Duffer attraverso il portale Collider. Poi hanno aggiunto: “Quindi stagione dopo stagione, stiamo girando la pagina e rivelando sempre un po’di più. Abbiamo in mente un finale”. Per poi concludere: “Non vogliamo solo continuare a sfornare stagioni, dobbiamo rimanere entusiasti ed eccitati. Penso che anche l’entusiasmo del pubblico diminuirà”.