Stranger Things: la quarta stagione sarà la più spaventosa

Poco si sa su cosa ci attende dalla quarta stagione di Stranger Things. Oltre al ritorno di David Harbour, alias Jim Hopper, in quello che sembra essere un campo di prigionia russo, non si hanno altre certezze sulla trama. Tuttavia pare che assisteremo ad una stagione ancora più paurosa. Il co-protagonista Joe Keery ha infatti rivelato in una nuova intervista che la quarta stagione sarà la più spaventosa di tutte, superando anche la terza. “Oh amico, è piuttosto sorprendente i fratelli Duffer l’hanno davvero fatto di nuovo”, ha detto Keery a Total Film. “Penso che quest’anno – e so che lo dico ogni singolo anno – sarà sicuramente molto più spaventoso rispetto agli anni precedenti”. Lo stesso Harbour ha rivelato un pezzo importante del puzzle per la nuova stagione raccontando al Comic Con di Liverpool che enormi parti del retroscena di Hopper saranno rivelate nei nuovi episodi.

Altri membri del cast hanno confermato la loro presenza nella nuova stagione. Parliamo di Winona Ryder, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin. Oltre a Noah Schnapp, Sadie Sink, Charlie Heaton, Priah Ferguson e Cara Buono. La produzione di Stranger Things 4 era in corso solo da un paio di settimane quando Netflix ha sospeso le riprese a causa del coronavirus. Non è chiaro quando riprenderanno le riprese o come la nuova stagione dovrà essere modificata a causa della pandemia in corso.

La nuova stagione non dovrebbe arrivare prima del 2021

Per David Harbour la quarta stagione di Stranger Things sarebbe dovuta arrivare all’inizio del 2021, ma l’attuale ritardo chiaramente spingerà la distribuzione più avanti. “Chi lo sa? Adesso siamo chiusi. Dovrebbe uscire all’inizio del prossimo anno, penso, anche se non ho autorità per dire questo“. Questa l’idea di Harbour. “E ora non lo so. Probabilmente verrà respinto. Speriamo di poter tornare al lavoro ma non so che aspetto abbia”. Prima che avvenisse la sospensione, il cast si era riunito ad inizio mese per la lettura del copione. Il tutto è stato documentato attraverso un video con i vari protagonisti.