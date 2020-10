Streghe, dal 23 ottobre tutte le stagioni su Amazon Prime Video

Amazon, in un aggiornamento sulle uscite al catalogo di Prime Video di questo mese, ha aggiunto Streghe. La serie con Rose McGowan sarà disponibile a partire dal prossimo 23 ottobre. Andato in onda tra il 1998 e il 2006, lo show conta 8 stagioni che saranno quindi interamente disponibili a breve sul catalogo Prime Video.

Le protagoniste sono dotate di poteri straordinari

La serie segue le avventure delle sorelle Halliwell, Prue (Shannen Doherty), Piper (Holly Marie Combs), Phoebe (Alyssa Milano), e Paige (Rose McGowan). Quest’ultima viene introdotta solo a partire dalla quarta stagione. Le vicende vanno dalla loro scoperta di essere streghe moderne alla loro eredità magica verso le nuove generazioni della famiglia. Sono delle streghe dotate di grande forza, poiché “predestinate” ad essere le tre più potenti della storia. Singolarmente sono meno forti, ma quando usano il “Potere del Trio” per sconfiggere il male non c’è ostacolo che tenga. Considerata una delle serie fantasy più popolari di sempre, è stata trasmessa in ben 55 paesi.

Nel 2006, al termine delle otto stagioni complessive, le è stato conferito il premio Academy of Motion Picture Arts and Sciences come serie più longeva della storia con tutte protagoniste femminili. Tra gli altri numerosi riconoscimenti ottenuti vi è anche un BAFTA Awards per l’eccellenza televisiva al noto produttore esecutivo Aaron Spelling. Nel 2010 il quotidiano online The Huffington Post ha inserito Streghe nella top ten delle più grandi serie televisive fantasy di tutti i tempi. È inoltre il quinto telefilm statunitense più visto nel ventennio 1991-2011 in Italia.