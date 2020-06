Il parco dello Studio Ghibli sta arrivando

Da luglio dovrebbero prendere il via i lavori per il grande progetto

Dopo tantissimi rumor, anticipazioni e notizie, finalmente sembra che la realizzazione del parco divertimenti ispirato alle opere dello Studio Ghibli stia per arrivare. Nelle ultime ore infatti ha iniziato a diffondersi la notizia riguardo l’inizio dei lavori di costruzione per questa attesa struttura. E a quanto pare, mancano poche settimane alla partenza ufficiale, fissata per il prossimo luglio.

Studio Ghibli, presto al via i lavori per il parco

La Kajima Corporation si occuperà della realizzazione delle prime tre aree tematiche che saranno erette nel parco. I loro nomi saranno Ghibli no Daisōko, Seishun no Oka e Dondoko Mori. In quest’ultima in particolare troverà spazio una ricostruzione di alcuni ambienti del celebrato film Il mio vicino Totoro.

Stando ai programmi attuali, l’idea è giungere a completamento di queste tre aree entro l’autunno del 2022, quando il parco dello Studio Ghibli aprirà ufficialmente i battenti. I visitatori potranno così tuffarsi nel mondo delle opere di animazione amatissime, per un’esperienza che saprà conquistare moltissimi appassionati.

Successivamente l’idea è ovviamente allargare la struttura, con ulteriori luoghi ispirati ai celebrati film dello studio. Nell’anno successivo all’apertura infatti si prevede di aggiungere le aree Mononoke no Sato, basata proprio su Principessa Mononoke, e Majo no Tani, che invece riprenderà le atmosfere di Kiki – Consegne a domicilio.

Cosa ne pensate? Siete curiosi di andare alla scoperta del mondo dello Studio Ghibli in un un nuovo parco divertimenti? State già organizzando il vostro viaggio alla volta della città giapponese di Nagakute, dove presto apriranno le porte di questa grande attrazione turistica?