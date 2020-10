Arriva il trailer della stagione finale di Suburra

Arriva a conclusione Suburra – La Serie con la terza stagione. Lo show, il primo originale Netflix in lingua italiana, si chiuderà ufficialmente il prossimo 30 ottobre con il debutto sulla piattaforma degli ultimi episodi. Un racconto intricato che ha portato gli spettatori tra le pieghe delle criminalità romana e tutti i lati più oscuri della Capitale. Pochi minuti fa Netflix ha pubblicato il trailer ufficiale di questa terza stagione di Suburra. Potete vederlo qui di seguito.

Suburra, trailer e locandina della terza stagione sono online

Il progetto debutta nel 2017 con l’obiettivo di narrare in tre stagioni le altrettante parti della “profana trinità” di Roma: Chiesa, Stato e Crimine. E così dopo un primo ciclo incentrato sul Vaticano e un secondo focalizzato invece sulle lotte di potere politico legate all’elezione di un nuovo Sindaco, ora è giunto il momento di scendere nelle strade. Sarà una terza stagione di fuoco, con nuove e inaspettate alleanze e tanti colpi di scena. L’obiettivo sarà scoprire chi potrà sedere finalmente sul trono di Roma.

Di seguito potete trovare la sinossi ufficiale dei nuovi episodi:

Dopo il tragico suicidio di Lele, incapace di convivere con il senso di colpa generato dai crimini commessi, e l’inaspettato risveglio dal coma di Manfredi, capo del clan Anacleti, gli equilibri di potere tra tutti i personaggi sono di nuovo messi in discussione. La terza stagione si sposta tra le strade e i vicoli di Roma e provincia per raccontare ancora più da vicino il mondo del Crimine.

Con l’elezione del nuovo sindaco di Roma e l’ascesa in Campidoglio di Cinaglia, la Suburra si mette di nuovo in moto. Il mondo “di sopra” e quello “di sotto” dovranno venire a patti per spartirsi il più grande affare del nuovo millennio: il Giubileo. Aureliano e Spadino sono pronti a sfidare di nuovo Samurai e reclamare il trono della Città Eterna. Chi vincerà la battaglia all’ultimo sangue per ottenere il potere sulla città?