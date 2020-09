Suicide Squad non ha mai puntato a essere vietato ai minori. Negli ultimi anni non sono stati pochi i cinecomics che si sono avventurati oltre i limiti classici del genere, ottenendo il cosiddetto Rating R. Fra questi però non c’è il film di David Ayer e nemmeno era nei piani iniziali. Lo ha rivelato lo stesso regista sul suo profilo Twitter, smentendo le teorie circolate nel tempo.

Suicide Squad vietato ai minori? Non è mai stato quello il piano

Certo, il film aveva un tono più intenso rispetto al resto del panorama del genere, anche come conseguenza di avere un gruppo di villain come protagonisti. Nonostante questo però non ci sono mai stati progetti di renderlo effettivamente Rated R.

La rivelazione parte da un utente di Twitter che ha ipotizzato una scena a luci rosse tra il Joker di Jared Leto e la Harley Quinn di Margot Robbie. Un’idea che secondo un altro appassionato avrebbe potuto essere presente nel montaggio originale della pellicola, prima che venisse rimaneggiata dallo studio, la cosiddetta Ayer Cut: “Ayer stava puntando al rating R pare, quindi magari… Vedremo. Sarebbe eccezionale“.

A quest’ultimo ha risposto proprio il regista, sottolineando come non solo una scena del genere è lontana dalla sua visione, ma che Suicide Squad non è mai stato vietato ai minori nei suoi piani:

It was never going to be R and I cannot imagine a more inappropriate scene. 😳 Core demo for CBMs is kids. https://t.co/nvOlCaHT5r — David Ayer (@DavidAyerMovies) September 7, 2020

“Non è mai stato vietato ai minori e non riesco a immaginare una scena meno appropriata. Il target principale per i cinecomics sono i ragazzi“.

Nonostante questo però, continuano a circolare voci in merito al fatto che il seguito del film di Ayer possa essere vietato ai minori. La nuova avventura della Task Force X dovrebbe arrivare ad agosto 2021, per la regia di James Gunn.

E voi cosa ne pensate? Credete che un film come Suicide Squad avrebbe giovato da un Rating R?