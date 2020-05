Magic: the Gathering – Annunciato il Summer Superdrop di Secret Lair

Presto disponibile il Summer Superdrop di Secret Lair, per aggiungere carte storiche di Magic: the Gathering alle vostre collezioni

Nel sito internet della casa editrice del noto gioco di carte Magic: the Gathering, apprendiamo ulteriori dettagli di questo Superdrop estivo. Intanto la data di partenza: il primo set di Secret Lair sarà disponibile dal 1° giugno, e sarà il primo di cinque. Ognuno sarà disponibile solo per 24 ore, soltanto in preordine sul sito di Wizards dedicato al Secret Lair. Esisterà inoltre il pacchetto completo di tutti e 5 i Secret Lair. Scopriramo il contenuto di questi 5 set!

Summer Superdrop #1: FULL SLEEVES: THE TATTOO PACK

Ecco il primo Secret Lair di questo Summer Superdrop: una serie di carte con un’immagine rivista, a tema “tatuaggi”. Le carte sono:

1 Inkmoth Nexus 1 Pithing Needle 1 Eternal Witness 1 Blood Artist 1 Spell Pierce

Saranno inoltre presenti 1 codice per riscattare le bustine protettive del Pithing Needle in versione Secret Lair per MTG Arena ed 1 codice per riscattare una (1) copia non foil di ogni carta di Full Sleeves: The Tattoo Pack per Magic Online

Il set sarè in vendita dalle 18:00 (ora italiana) del 1° giugno alle 18:00 (ora italiana) del 2 giugno, al costo di $29,99/€34,99/£29,99 (iva inclusa).

Summer Superdrop #2: CAN YOU FEEL WITH A HEART OF STEEL?

Passiamo al secondo gruppo di carte, disponibile dalle 18:00 (ora italiana) del 2 giugno alle 18:00 (ora italiana) del 3 giugno. Sono carte foil, a tema robot e con illustrazione rivista. Si tratta di:

1 Walking Ballista foil con illustrazione completa alternativa 1 Arcbound Ravager foil con illustrazione completa alternativa 1 Darkstell Colossus foil con illustrazione completa alternativa

In questo caso saranno anche disponibili 1 codice per riscattare le bustine protettive dell’Arcbound Ravager in versione Secret Lair per MTG Arena ed 1 codice per riscattare 1 copia non foil di ogni carta del set per Magic Online. In questo caso, il costo del set sarà $39,99/€44,99/£39,99 (iva inclusa).

Summer Superdrop #3:THE PATH NOT TRAVELED

Il terzo set di carte sarà in vendita dalle 18:00 (ora italiana) del 3 giugno alle 18:00 (ora italiana) del 4 giugno. Stvolta si esplorano i destini alternativi di Ajani, Domri, Tamiyo e Vraska. Il set costerè $39,99/€44,99/£39,99 (iva compresa) e conterrà:

1 Ajani Steadfast foil con illustrazione alternativa 1 Domri Rade foil con illustrazione alternativa 1 Tamiyo, Field Researcher foil con illustrazione alternativa 1 Vraska, Golgari Queen foil con illustrazione alternativa

Anche qui saranno presenti i codici per riscattare le bustine protettive di Ajani Steadfast in versione Secret Lair per MTG Arena ed il codice per riscattare 1 copia non foil di ogni carta di The Path Not Traveled per Magic Online.

Summer Superdrop #4:MOUNTAIN, GO

Il quarto set, in vendita dalle 18:00 (ora italiana) del 4 giugno alle 18:00 (ora italiana) del 5 giugno, prevede 4 carte Lightning Bolt foil, con 4 diverse illustrazioni riviste. Inoltre ci saranno 1 codice per riscattare le bustine protettive del Lightning Bolt di Noah Bradley in versione Secret Lair per MTG Arena, ed 1 codice per riscattare 1 copia non foil di ogni carta di Mountain, Go per Magic Online. Il tutto al costo di $29,99/€34,99/£29,99 (iva inclusa).

Summer Superdrop #5: ORNITHOLOGICAL STUDIES

Fin dalla Alpha Edition di Magic: the Gathering, gli Uccelli sono stati creature di spicco, anche se non riconducibili a creazioni di carattere fantasy. Proprio agli Uccelli è dedicato il quinto set di queste carte, disponibili dalle 18:00 (ora italiana) del 5 giugno alle 18:00 (ora italiana) del 6 giugno. Al costo di $29,99/€34,99/£29,99 (iva inclusa) potrete far vostre queste carte, tutte con illustrazioni alternative:

1 Baleful Strix 1 Birds of Paradise 1 Dovescape 1 Gilded Goose 1 Swan Song

Potrete inoltre entrare in possesso di 1 codice per riscattare le bustine protettive dei Birds of Paradise in versione Secret Lair per MTG Arena e di1 codice per riscattare 1 copia non foil di ogni carta di ORNITHOLOGICAL STUDIES per Magic Online.

BUNDLE SUMMER SUPERDROP

E se volete avere tutte e cinque le Secret Lair in un colpo solo? Esiste il Bundle di tutti i set fin qui presentati. Potrete acquistare in un colpo solo tutte le carte, con un’ulteriore aggiunta: una fetchland non foil di colori nemici. Il pacchetto completo sarà disponibile dal 1° giugno al 15 giugno, quindi per alcuni giorni oltre la chiusura della vendita dei singoli set. Il prezzo di questo bundle sarà di $169,95/€194,95/£169,95 (iva inclusa).

SPEDIZIONI

Come accennato sopra, i prodotti del Summer Superdrop sono disponibili solo in preordine. Questo vuol dire che le carte saranno stampate dopo il termine del periodo di vendita, e dunque saranno spedite agli acquirenti. La spedizione avverrà dallo stabilimento degli Stati Uniti intorno al 15 agosto e dall’Europa intorno al 30 agosto, ma le date potrebbero variare. Per le spedizioni verso l’Italia bisognerà aspettare che partano le spedizioni dall’Europa, ma per acquisti di almeno €99 e £89 (iva esclusa) è prevista la spedizione gratuita dalla struttura europea.