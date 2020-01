Super Bowl 2020: i migliori spot e trailer pubblicati!

Super Bowl 2020 significa ovviamente una nottata di grande sport, con la grande finale del campionato di football americano. Essendo un evento seguito da milioni e milioni di persone però, ogni anno le aziende accorrono negli spazi pubblicitari disponibili. E per questa occasione realizzano alcuni degli spot più memorabili di sempre, accompagnati dai trailer dei film più attesi.

Super Bowl 2020, il meglio del meglio dagli spot e dai trailer!

La grande partita deve ancora arrivare, ovviamente. Tutto inizierà ufficialmente intorno alle 00.30 di lunedì 3 febbraio, ora italiana e se siete curiosi di seguirla in diretta, potete trovare qui tutte le informazioni del caso. Nonostante questo, ci sono già stati alcuni spot meritevoli di essere segnalati, mostrati in anteprima dalle aziende. Oppure, ci sono già dei promo attesi, trapelati negli ultimi giorni, come nel caso di quello che dovrebbe riportare Bill Murray nel mondo di Ricomincio da capo.

Tra gli esempi più meritevoli di nota troviamo sicuramente quello di Mountain Dew. Per promuovere la versione a zero zuccheri della nota bibita infatti, è stata realizzata una parodia di Shining di Stanley Kubrick. A sostituire Jack Nicholson troviamo Bryan Cranston, eccezionale nella parte e terribilmente inquietante nella breve immagine finale che lo ritrae in vesti decisamente bizzarre.

Molto simpatica anche la proposta di Audi, che potete vedere qui sopra, con Maisie Williams (nota al grande pubblico per la sua interpretazione di Arya Stark in Game of Thrones). La giovane si trova alla guida del suo veicolo elettrico, bloccata tra il traffico e il caldo. E così inizia a intonare il classico Disney Let it Go direttamente da Frozen e si trova tutta la città ad accompagnarla.

Queste sono solo alcune delle proposte dei migliori spot del Super Bowl 2020. Tornate qui lunedì in mattinata per scoprire tutte le altre migliori pubblicità che saranno trasmesse nel corso della nottata!