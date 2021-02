Super Bowl 2021: tutti gli spot e i trailer più belli della nottata

Il Super Bowl 2021 si è tenuto questa notte e come da tradizione la grande finale ha portato il suo carico di spot, trailer e pubblicità memorabili. Lo scontro, come ben sanno gli amanti del football americano, è stato tra i Tampa Bay Buccaneers e i Kansas City Chiefs. A uscirne vincitori con il risultato di 31-9 sono stati proprio i Tampa Bay Buccaneers di Tom Brady a 19 anni di distanza dall’ultimo campionato vinto. Ma in questo pezzo non vogliamo parlare della competizione sportiva, bensì di un altro aspetto caratteristico di questo Super Bowl 2021 ovvero, come dicevamo, gli spot che intervallano la finale.

Super Bowl 2021: gli spot, trailer e pubblicità più indimenticabili della finale

Già, perché ogni anno questa occasione è un momento chiave per il mondo dell’advertising. La grande partita è il programma che registra i maggiori ascolti dell’anno tipicamente. L’anno scorso ad esempio sono stati quasi cento milioni gli spettatori medi davanti al televisore per seguire lo scontro tra Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers. Come non sfruttare quindi un pubblico così grande per mostrare i propri prodotti?

I pubblicitari ogni anno quindi si rimboccano le maniche per offrire dei contenuti speciali durante questa occasione. Spot memorabili, con concept innovativi, grandi guest star e produzioni complesse, preparati appositamente. Si va dai contenuti più comici a quelli più commoventi, fino alle grandi parodie di film e molto altro ancora. Senza dimenticare poi, ovviamente spazio ai trailer cinematografici e seriali più attesi!

Complice l’intricata situazione attuale del mondo del cinema, il Super Bowl 2021 sembra essersi concentrato più sugli spot e le pubblicità generali che su quelle dei film. Tuttavia, non disperate: non sono mancate piccole e grandi chicche, soprattutto dal punto di vista seriale (e ancora di più per gli amanti della Marvel).

Insomma, nonostante il periodo particolare, anche durante la finale del Super Bowl 2021 abbiamo potuto assistere a tanti spot, pubblicità e trailer indimenticabili. Abbiamo voluto raccogliere i più belli in questo articolo, così che possiate essere sicuri di non perdervene neanche uno!

Super Bowl 2021: The Falcon and the Winter Soldier

In molti si aspettavano che Marvel e Disney+ avrebbero sfruttato il Super Bowl 2021 per un nuovo trailer di The Falcon and the Winter Soldier e infatti eccolo qui! Abbiamo una serie di nuove scene della serie TV sui due eroi che promettono una relazione piuttosto burrascosa tra i protagonisti. Il tutto con apparizioni di Sharon Carter e del Barone Zemo. Insomma, un piatto gustoso, da scoprire a partire dal 19 marzo, giusto poco dopo la conclusione di WandaVision.

Super Bowl 2021: Verizon e Samuel L. Jackson contro il lag

Il lag è il grande nemico dei videogiocatori o è solo una scusa? È questo l’argomento al centro del discorso di un Samuel L. Jackson videoludico nello spot di Verizon per il Super Bowl 2021. Una scena che ricorda per certi versi Ready Player One, in cui il grande attore ricorda ai giocatori che con la nuova connessione non si potrà più usare il lag come scusa. Sarà così? Chissà, ma lo spot è sicuramente d’impatto.

Super Bowl 2021: Michael B. Jordan nuovo “modello” di Alexa

Michael B. Jordan è stato recentemente acclamato come uno degli attori più sexy di Hollywood ed è proprio questa l’idea al centro del nuovo spot di Amazon. Cercando di immaginare una versione dell’assistente vocale Alexa più affascinante, una donna ne sogna una incarnata dall’attore. Un gioco ironico che non mancherà di strappare un sorriso.

Ne vuoi ancora? O ce ne siamo dimenticati qualcuno?

Se questa carrellata di spot e trailer non è stata sufficiente, puoi sempre tuffarti indietro nel tempo e andare a scorrere le pubblicità migliori del Super Bowl 2020. Se invece pensi che ce ne siamo persi qualcuno, puoi sempre contattarci sulla nostra pagina Instagram o Facebook per segnalarci i contenuti da aggiungere!