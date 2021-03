Super Nintendo World: annunciata la data di apertura

Universal Studios Japan ha annunciato che Super Nintendo World avrà ufficialmente la sua nuova data di apertura: il 18 marzo. In precedenza l’inaugurazione è stata ritardata all’inizio di febbraio a causa della pandemia COVID-19 in corso. Ad inizio Gennaio una nota ufficiale ha poi annunciato: “Dopo un’attenta considerazione di tutti gli aspetti della situazione attuale, gli Universal Studios Japan rinviano l’inaugurazione del suo nuovo SUPER NINTENDO WORLD fino a quando lo stato di emergenza per la prefettura di Osaka, emesso ieri, sarà revocato”. Per poi aggiungere: “Anche durante lo stato di emergenza, imposteremo ulteriori limitazioni di capacità in conformità con le linee guida del governo e delle autorità locali”.

Kurumi Mori descrive l’attrazione

Secondo la giornalista Kurumi Mori, “Koopa’s Challenge sarà caratterizzato da cuffie AR. La corsa si svolgerà all’interno del castello di Bowser e vedrà i giocatori correre attraverso diverse aree, inclusa Rainbow Road! Mentre la gara è in corso, sembra che i giocatori potranno sfidarsi contro altri piloti, quindi non c’è alcuna garanzia di vittoria. Il castello stesso è costellato di trofei dalla serie. Mario Kart utilizza cuffie AR, anche se sarà su rotaie. Quindi non è possibile cadere dalla Rainbow Road”. Per quanto riguarda le misure di sicurezza igieniche, la giornalista Kurumi Mori ha dichiarato che le compagnie saranno particolarmente attente. In particolare nel far osservare le distanze e a sanificare gli oggetti toccati.

Questo il messaggio presente nel tweet della giornalista due mesi fa Kurumi Mori: “Ho avuto la possibilità di ammirare le attrazioni di persona e posso confermare che il giro di Mario Kart utilizza cuffie AR, anche se sarà SU ROTAIE. Quindi non è possibile cadere dalla Rainbow Road”.