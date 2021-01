Super Nintendo World: rinviata l’apertura

L’apertura del Super Nintendo World non avverrà più il 4 febbraio a causa dei protocolli del coronavirus. Nintendo of Japan non ha comunicato al momento una nuova data. Attraverso i social ha però sottolineato che maggiori informazioni verranno divulgate più avanti. Questo quanto si legge nel comunicato: “L’attesa apertura di Super Nintendo World è stata rinviata. Annunceremo una nuova data presto, dopo che l’emergenza nella Prefettura di Osaka sarà considerata terminata”. Com’era facilmente prevedibile, in un periodo estremamente difficile a causa della pandemia, non è il caso di lanciare un’attrazione di questo tipo.

USJ announced it is postponing opening of Super Nintendo World from previoulsy-announced Feb. 4 due to ongoing Covid-19 situation. Sad, but right call. pic.twitter.com/jJg6B6vSLP — Takashi Mochizuki (@6d6f636869) January 14, 2021

Kurumi Mori descrive l’attrazione

Secondo la giornalista Kurumi Mori, “Koopa’s Challenge” sarà caratterizzato da cuffie AR. La corsa si svolgerà all’interno del castello di Bowser e vedrà i giocatori correre attraverso diverse aree, inclusa Rainbow Road! Mentre la gara è in corso, sembra che i giocatori possano sfidarsi contro altri piloti, quindi non c’è alcuna garanzia di vittoria. Il castello stesso è costellato di trofei direttamente dalla serie. io Kart utilizza cuffie AR, anche se sarà su rotaie. Quindi non è possibile cadere dalla Rainbow Road”. Per quanto riguarda le misure di sicurezza igieniche, la giornalista Kurumi Mori ha dichiarato che le compagnie saranno particolarmente attente a far osservare le distanze e a sanificare gli oggetti toccati.

