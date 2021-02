Supergirl vola nel film di The Flash, interpretata da Sasha Calle

Sasha Calle è la nuova Supergirl ed è pronta a volare nel prossimo film di The Flash della DC. L’attrice nata a Boston ma di origini colombiane è stata scelta fra 425 candidate al ruolo di Kara Zor-El. Ruolo che dovrebbe mantenere in tutto l’universo cinematografico DC, anche oltre al film con Ezra Miller.

Sasha Calle è Supergirl e vola nel film di The Flash

Il regista del prossimo film di The Flash Andy Muschietti ha guardato centinaia di audizioni di giovani attrici, insieme al capo dei film DC Walter Hamada e ai produttori. Ma dice di essersi subito convinto vedendo l’abilità con cui Calle riesce a dimostrare sia forza che vulnerabilità.

“Ho visto più di quattrocento audizioni. Il talent pool era incredibile ed è stato davvero difficile fare una scelta. Ma abbiamo finalmente trovato l’attrice destinata a questo ruolo” ha detto Muschietti. Che è quello ha girato i due nuovi film di It, dove ha dimostrato di sapere trovare attori giovanissimi ma dal grande talento.

Le attrici non sono state avvisate del ruolo per cui stavano effettuando i provini fino all’ultimo. Anche se Calle ha fatto un “provino di chimica” con Ezra Miller, quindi siamo sicuri che avessero capito che avrebbero lavorato in The Flash. I provini sono stati fatti via Zoom per mantenere il distanziamento sociale.

Il futuro dei film DC

La selezione non è stata poi tanto diversa (Zoom a parte) rispetto quanto successo per Gal Gadot durante il casting per Batman v Superman. Anche Sasha Calle è già un’attrice con qualche buon successo alle spalle: ha vinto Daytime Emmy per The Young and the Restless. Ma non certo un ruolo della portata globale di Supergirl.

Calle veste i panni di Helen Slater nel 1984 e più recentemente di Melissa Benoist, che ha interpretato Kara per 126 episodi nella serie dell’Arrowverse.

Dovremo ancora aspettare molto per vedere la nuova Supergirl Sasha Calle in The Flash. Dopotutto, devono ancora finire le riprese di The Batman di Matt Reeves. È probabile che non si inizi a girare questo nuovo capitolo DC prima della fine di quest’anno. Nell’attesa, guardate la sorpresa di Calle quando Muschietti le DC che ruolo sta per interpretare.