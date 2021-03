Superman & Lois è già stata rinnovata per una seconda stagione

La Gazzetta di Smallville ha appena trovato la nuova storia da mettere in prima pagina: The CW ha rinnovato Superman & Lois per una seconda stagione dopo una sola messa in onda, stando a quanto riporta TVLine. “Il fenomenale debutto multipiattaforma di Superman & Lois, che ci ha offerto in grande stile sia su base lineare che in streaming, è una testimonianza della creatività, del duro lavoro e della dedizione delle persone di talento che hanno lavorato instancabilmente di fronte e dietro la telecamera, soprattutto in questo ambiente difficile“, ha dichiarato martedì il CEO di CW Mark Pedowitz. E ha poi aggiunto: “Siamo entusiasti di avere ora due nuovi successi autentici in Superman & Lois e Walker, entrambi rinnovati per la prossima stagione insieme ad altri 11 dei nostri spettacoli”.

Grandi numeri per la prima di Superman & Lois

Superman & Lois ha debuttato il 23 febbraio a 1,75 milioni di spettatori totali e una valutazione demo di 0,4 (in numeri Live + Same Day), dando a The CW il suo pubblico più vasto nelle ore 8 di martedì in due anni, oltre al pubblico più vasto della stagione o della prima serie da Batwoman nell’autunno del 2019. Con la riproduzione DVR Live + 3, il pubblico della prima è aumentato a 2,71 milioni, mentre il numero di demo è cresciuto del 68 percento (fino a superare lo 0,6).

Ambientata a Smallville, la serie presenta anche vari personaggi della più ampia storia di Superman, tra cui Lana Lang (Emanuelle Chriqui) e il padre di Lois, il generale Samuel Lane (Dylan Walsh). Nel cast troviamo, oltre a Hoechlin e Tulloch, troveremo Dylan Walsh nei panni del generale Sam Lane; Emmanuelle Chriqui nel ruolo di Lana Lang ed Erik Valdez nel ruolo di suo marito. Oltre a Adam Rayner nel ruolo di Morgan Edge; e Wole Parks e Stacey Faber in un paio di ruoli malvagi.