Superman col costume nero in un video della Snyder Cut...

Durante l’ultimo panel per Justice Con, ha debuttato il primo filmato ufficiale della Justice League di Zack Snyder, Nella clip appare il Superman di Henry Cavill che sfoggia il costume nero de L’uomo d’Acciaio nel taglio del regista del prossimo show che sbarcherà su HBO Max. La clip vede il fidato maggiordomo di Bruce Wayne, Alfred Pennyworth (Jeremy Irons), mentre lavora su un’auto quando arriva Kal-El, vestito di nero e scende nel telaio. Il Superman di Cavill si avvicina allora all’uomo e dice: “Suppongo che tu sia Alfred”.

La Justice League di Snyder arriverà a metà 2021

Coloro che hanno visto il taglio cinematografico della Justice League sapranno che il film vede la rinascita di Superman dopo la sua precedente morte durante gli eventi di Batman contro Superman: Dawn of Justice. A differenza della risurrezione di Superman dopo la sua famigerata morte nei fumetti DC originali, tuttavia, la versione 2017 del film non ha visto l’Uomo d’acciaio tornare con una versione completamente nera del suo costume. Snyder aveva precedentemente rivelato che l’abito nero faceva parte della sua visione originale per il film. Detto questo, il taglio da regista di Snyder della Justice League del 2021 non è in realtà il primo adattamento DC live-action a presentare l’abito nero di Superman, poiché una versione alternativa del Kal-El di Tyler Hoechlinsi vede nel crossover “Elseworlds” di Arrowverse del 2018.

La Justice League è interpretata da Ben Affleck nei panni di Batman, Gal Gadot nei panni di Wonder Woman, Henry Cavill nei panni di Superman. Oltre a Amy Adams nei panni di Lois Lane, Jason Momoa nei panni di Aquaman, Ezra Miller nei panni di The Flash, Ray Fisher nei panni di Cyborg. Completano il cast Jeremy Irons nei panni di Alfred Pennyworth, Diane Lane nei panni di Martha Kent, Ciarán Hinds come Steppenwolf, Jesse Eisenberg come Lex Luthor e JK Simmons come commissario Gordon. La Justice League di Zack Snyder sarà presentata in anteprima esclusiva su HBO Max all’inizio della metà del 2021.