Superman & Lois, il trailer della serie

È stato rilasciato un nuovo teaser trailer di Superman & Lois di The CW grazie al quale i fan possono vedere per la prima volta Lana Lang di Emmanuelle Chriqui e Dylan Walsh nei panni del generale Samuel Lane. Jordan Elsass e Alexander Garfin interpretano i super figli adolescenti della coppia DC, rispettivamente Jonathan e Jordan. Il tono del trailer di Superman & Lois è molto simile a quello del film di Snyder del 2013 con Henry Cavill. La CW ha annunciato che Superman & Lois si sta espandendo a un evento di due ore, insieme a uno speciale di mezz’ora intitolato Superman & Lois: Legacy of Hope.

The hero the world needs. The 2-hour premiere event airs Tuesday, February 23! Stream next day free only on The CW. #SupermanAndLois pic.twitter.com/rkkEcdQrAE — Superman and Lois (@cwsupermanlois) January 21, 2021

Il cast di Superman & Lois

Nel cast di Superman & Lois, oltre a Hoechlin e Tulloch, troveremo Dylan Walsh nei panni del generale Sam Lane; Emmanuelle Chriqui nel ruolo di Lana Lang ed Erik Valdez nel ruolo di suo marito. Oltre a Adam Rayner nel ruolo di Morgan Edge; e Wole Parks e Stacey Faber in un paio di ruoli malvagi.

La sinossi ufficiale

Ecco la sinossi ufficiale della serie, tramite l’annuncio originale di The CW per la prima stagione. “In Superman & Lois, dopo anni passati ad affrontare supercriminali megalomani, mostri che seminano il caos su Metropolis e invasori alieni intenti a spazzare via la razza umana, il supereroe più famoso del mondo, The Man of Steel aka Clark Kent (Tyler Hoechlin, “Teen Wolf” ) e la giornalista più famosa di fumetti, Lois Lane (Elizabeth Tulloch, “Grimm”), si trovano faccia a faccia con una delle loro più grandi sfide di sempre”. Ovvero: “Affrontare tutto lo stress, le pressioni e le complessità che derivano dall’essere genitori che lavorano nella società di oggi”.

Inoltre “A complicare il già arduo compito di crescere due ragazzi, Clark e Lois devono anche preoccuparsi se i loro figli Jonathan (Jordan Elsass, “Little Fires Everywhere”) e Jordan (Alexander Garfin, “The Peanuts Movie”) possano ereditare o meno il I superpoteri kryptoniani quando invecchiano”. Ma: “Tornando a Smallville per gestire alcuni affari della famiglia del Kent, Clark e Lois hanno riacquistato Lana Lang (Emmanuelle Chriqui, “Entourage”), un ufficiale di prestito locale che è anche il primo amore di Clark, e il suo marito capo dei pompieri Kyle Cushing (Erik Valdez , “Graceland”)”.

I figli: “Gli adulti non sono gli unici a riscoprire vecchie amicizie a Smallville mentre i figli di Kent si ritrovano con Lana e la figlia ribelle di Kyle, Sarah (Inde Navarrette, “Wander Darkly”)”. Infine: “Ovviamente, non c’è mai un momento noioso nella vita di un supereroe, specialmente con il padre di Lois, il generale Samuel Lane (Dylan Walsh, “Nip / Tuck”) che cerca Superman per sconfiggere un cattivo o salvare la situazione in un attimo”. La serie debutterà martedì 23 febbraio alle 20:00 ET su The CW.