Superman & Lois, ecco il nuovo trailer della nuova serie...

Mancano ancora poche settimane alla premiere di Superman & Lois, intanto la rete ha lanciato un nuovo trailer dell’attesissima nuova serie ispirata alla DC Comics di The CW. Se il trailer pubblicato in precedenza offre un’ampia visione delle sfide della vita “straordinaria” che Clark Kent/Superman (Tyler Hoechlin) conduce sia come eroe che come padre di famiglia, questo nuovo promo regala uno sguardo alle sfide che Clark affronta quando rivela il suo segreto ai figli adolescenti. Ambientato a Smallville, Superman e Lois vedrà la coppia affrontare alcuni importanti cambiamenti della vita. Il tutto mentre cercano di affrontare le sfide della vita professionale e familiare rese ancora più complesse dal fatto che Clark è Superman, un segreto che non può nascondere ai suoi figli.

La serie ambientata a Smalville

Ambientata a Smallville, la serie presenterà anche una serie di personaggi della più ampia storia di Superman, tra cui Lana Lang (Emanuelle Chriqui) e il padre di Lois, il generale Samuel Lane (Dylan Walsh). Nel cast di Superman & Lois, oltre a Hoechlin e Tulloch, troveremo Dylan Walsh nei panni del generale Sam Lane; Emmanuelle Chriqui nel ruolo di Lana Lang ed Erik Valdez nel ruolo di suo marito. Oltre a Adam Rayner nel ruolo di Morgan Edge; e Wole Parks e Stacey Faber in un paio di ruoli malvagi.

“Fin dall’inizio, tornando a quando è stata presentata nel 1938, Lois Lane come personaggio ha sfidato le aspettative della società su come dovrebbero comportarsi le donne”, ha detto Elizabeth Tulloch (alias Lois) del suo nuovo ruolo. Per poi aggiungere: “Le donne a quel punto erano più tipicamente ritratte come modeste, ma Lois era sempre supponente, impenitente e intransigente e una donna in carriera”. Ma: “Parte del motivo per cui è rimasta così avvincente per così tanti anni è che è anche vulnerabile, fallibile, romantica, goffa e disordinata. La trovo davvero attraente”. Superman & Lois sarà presentato in anteprima il 23 febbraio su The CW.