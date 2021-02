Superman: è ufficialmente in sviluppo un nuovo film

Arriva una gradissima notizia per i tantissimi fan che spingevano per un altro show da solista

Pochi giorni dopo la premiere di Superman & Lois che ha fatto grandi numeri per The CW, arriva l’annuncio ufficiale: JJ Abrams sta lavorando a un nuovo film di Superman. Dopo anni di rumor, WarnerMedia ha confermato che Abrams produrrà un nuovo lungometraggio di Superman scritto dall’autore di best seller e scrittore di fumetti Ta-Nehisi Coates. Non è chiaro, al momento, se Henry Cavill tornerà nei panni dell’eroe in questo film di Superman.

Le parole di Ta-Nehisi Coates

La dichiarazione iniziale di Coates suggerisce però che il suo show sarà nella continuità condivisa dell’universo cinematografico della DC, conosciuto dai fan come “DC Extended Universe”. Sarà il primo film solista di Superman da Man of Steel del 2013, che ha introdotto la versione di Cavill dell’eroe kryptoniano. Diretto da Zack Snyder, quel film ha ispirato due sequel diretti – Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League – ma quelli erano film multi-eroe, e i fan hanno a lungo chiesto a gran voce un’altra uscita da solista per Superman. “Essere invitato nel DC Extended Universe da WB., DC Films e Bad Robot è un onore”, ha detto Ta-Nehisi Coates a Shadow and Act in una dichiarazione. “Non vedo l’ora di aggiungere in modo significativo all’eredità dell’eroe mitico più iconico d’America”, ha aggiunto.

JJ Abrams non nasconde il suo entusiasmo

Ta-Nehisi Coates è noto per i suoi saggi, libri e fumetti che documentano l’esperienza afro-americana, e questo potrebbe portare alcuni fan a sospettare che le voci su un film di Superman guidato da Michael B. Jordan possano tornare in gioco. È un grande, ma non irragionevole salto da fare. “C’è una nuova, potente e commovente storia di Superman ancora da raccontare”, ha ammesso Abrams. Per poi aggiungere: “Non potremmo essere più entusiasti di lavorare con il geniale Mr. Coates per contribuire a portare quella storia sul grande schermo, e siamo più che grati al team della Warner Bros. per l’opportunità”.

Non c’è alcun regista collegato al progetto a questo punto. Anche se lo stesso Abrams ha già lanciato i film di Superman, in particolare Superman: Flyby. Quì ha testato i futuri Supermen Brandon Routh e Henry Cavill. “Between the World and Me di Ta-Nehisi Coates ha aperto una finestra e ha cambiato il modo in cui molti di noi vedono il mondo“, ha affermato Toby Emmerich, presidente Warner Bros. Pictures Group. “Siamo fiduciosi che la sua interpretazione di Superman darà ai fan un modo nuovo ed emozionante di vedere l’Uomo d’Acciaio”. Non è ancora chiaro se quel nuovo modo di vedere Superman includa la rifusione.