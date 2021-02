Superman al centro dell’ultimo teaser della Snyder Cut

L’attesa per la Justice League di Zack Snyder continua ma Snyder continua a stuzzicare i fan come solo lui sa fare. Il regista del prossimo evento HBO Max, che vedrà i personaggi della DC Comics come li aveva originariamente immaginati nella loro saga live-action, si prepara a rilasciare un trailer completo domenica. Nel frattempo, ha rilasciato teaser e clip sui social media per assicurarsi che tutti fossero a conoscenza del nuovo trailer in arrivo a San Valentino. Nell’attesa della Snyder Cut, ha rilasciato un teaser che mostra il Superman di Henry Cavill nel suo abito nero in uno scatto epico.

Jared Leto elogia Zack Snyder

Nel teaser vediamo Uxas in tutta la sua gloria, la Batmobile, Wonder Woman in azione e Superman vestito nero mentre si dirige verso una battaglia accesa. Si conclude con quello che ora sembra essere il logo ufficiale della Justice League di Zack Snyder. La strada per la Justice League di Zack Snyder è stata diversa da qualsiasi altro titolo precedente. I fan che hanno spinto la Warner Brothers a rilasciarlo sono stati premiati con alcune nuove foto dal set poiché attori tra cui Ben Affleck e Jared Leto sono dovuti tornare indietro per qualche breve fotografia aggiuntiva. Leto ha elogiato il lavoro di Snyder durante le riprese, facendo eco ai sentimenti delle star originali come Ben Affleck, Ray Fisher, Gal Gadot e Jason Momoa.

“Ho giurato di mantenere il segreto, ma è un regista incredibile e adoro il suo lavoro”, ha detto Jared Leto. Per poi aggiungere: “È stato bello avere l’opportunità di collaborare con lui. Ha un’energia pazza e contagiosa. Amo la sua passione e il suo impegno per ciò che fa”. Inoltre: “Questi sono alcuni dei motivi per cui i fan hanno risposto così appassionatamente e profondamente a lui e ai suoi missione perché è fedele alla sua parola ed è davvero intenzionato a creare qualcosa di speciale in cui crede”. La Snyder Cut di Justice League approderà su HBO Max il prossimo 18 marzo con una durata di 4 ore e il rating R.