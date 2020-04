Svelati i titoli dei prossimi episodi di Rick and Morty!...

Rivelati i titoli dei prossimi episodi di Rick and Morty. La seconda parte della quarta stagione uscirà negli Stati Uniti il 3 maggio. Molti hanno lamentato l’assenza di snodi di trama importanti nella prima parte dell’ultima stagione, ma come già annunciato, in questi nuovi cinque episodi ci saranno situazioni che faranno saltare sulla sedia i fan più accaniti. Andiamo a vedere dunque i titoli.

Rick and Morty: i nuovi episodi

I just got word that the title of one of @RickandMorty’s new episodes is “Promortyus”. The official logline: “Get off my face broh”. You can watch new episodes of Rick and Morty once it premieres on Sunday May 3 at 11:30 PM on [adult swim]. Get hyped! pic.twitter.com/cCwIEsRhik — The Dan The Man Show (@DanManShow) April 13, 2020

“Penso sia sicuro dirlo senza paura di sbagliare: il gap fra la stagione 3 e la 4 sarà il più lungo, è stato così lungo da essere ridicolo.” Ha detto Dan Harmon a Entertainment Weekly. “Non so quanto potremo essere veloci, ma so che non sarà un’attesa così lunga. C’erano così tante cose da decidere prima ancora di iniziare a lavorare alla stagione 4, ed è sicuro dire – come dice Justin – che stiamo scrivendo la stagione 5 mentre finiamo la stagione 4, sforzandoci di seguire il programma.“

Il primo titolo, che riguarda la clip che potete vedere qui sopra, sarà Promortyus, e la logline che lo descrive è “Get off my face broh.” Seguiranno Never Ricking Morty, Childrick of Mort (Miracle of life broh. Whole family in this one broh), The Vat of Acid Episode (The one with the acid vat, broh), e infine Star Mort Rickturn of the Jerri (Parenting is crazy broh. Stuff straight disappearin in this one). Come da tradizione, i titoli ricordano lungometraggi di successo.

Rick and Morty sono stati rappresentati anche come samurai nel corto Samurai & Shogun ad opera di Kaichi Sato, distribuito su youtube. La popolarità dello scienziato più pazzo del mondo dell’animazione per adulti sta salendo alle stelle. Restiamo in attesa dell’uscita dei nuovi episodi e dell’adattamento in italiano, nel frattempo proviamo ad immaginare se quei titoli avranno qualcosa a che fare con la trama degli episodi. Secondo voi le logline possono aiutarci?