In sviluppo uno spin-off su Ben Solo?

Una voce su Star Wars afferma che Kylo Ren ha uno spin-off in fase di sviluppo alla Lucasfilm. Kessel Run Transmissions riporta che il progetto potrebbe essere una serie o un film, e sembra molto probabile che sarà incentrato sulla storia di Ben Solo prima che diventasse Kylo Ren, rendendolo un prequel di Star Wars: The Force Awakens. Tuttavia, il rapporto prosegue, affermando che non ci sono prove che la star della trilogia di sequel di Star Wars Adam Driver riprenda il suo ruolo di Ben Solo/Kylo Ren. Il che significa che il progetto potrebbe essere animato, o possibilmente con un attore più giovane nel ruolo di Ben Solo.

I nuovi progetti hanno rilanciato il franchise

La trilogia del sequel di Star Wars continua ad essere un caso frustrante a causa di una trama che ha lasciato la fan-base divisa e in genere delusa. Da quando The Rise of Skywalker ha fallito nel suo obiettivo, Lucasfilm ha apparentemente fatto gli straordinari per bilanciare il franchise. C’è stato un afflusso di materiale narrativo ausiliario per rimpolpare gli archi narrativi semiformati della ST, il tutto mentre nuovi progetti (come The Mandalorian o una serie di voci su Lando) contribuiscono ad espandere il franchise.

Tornando a Kylo Ren/Ben Solo, Marvel Comics ha già realizzato una miniserie chiamata The Rise of Kylo Ren che ha rivelato molti più dettagli sulla storia di Ben Solo “oscuro”, che ha tradito Luke Skywalker e i suoi compagni Jedi per unirsi ai Cavalieri di Ren.