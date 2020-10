Sweet Paprika sarà anche fumetto

Nel corso del keynote di Edizioni Star Comics a Lucca ChaNGes, è arrivato un annuncio davvero speciale. Sweet Paprika, atteso progetto crossmediale di Mirka Andolfo in uscita nel 2021, avrà anche una sua versione a fumetti. La casa editrice porterà quindi in libreria e fumetteria Paprika e Dill e le loro fantastiche avventure, raccontate e disegnate da una delle autrici più apprezzate del panorama internazionale.

Sweet Paprika, oltre al progetto animato anche un fumetto

Tutto parte lo scorso luglio, quando Mirka Andolfo annuncia che si lancerà per la prima volta nel mondo dell’animazione. Il suo debutto sarà appunto Sweet Paprika, un racconto di vita e amore che prende spunto da successi come Il diario di Bridget Jones, Sex and the City e Il Diavolo veste Prada. Insieme a lei in questa avventura ci saranno grandi nomi come Gabriele Pennacchioli e Tommaso Triolo.

Non si tratterà però solamente di un lavoro animato. Gli eroi della storia infatti saranno protagonisti anche di una versione a fumetti, che arriverà in Italia grazie a Edizioni Star Comics. Un progetto di caratura internazionale che ha già piani per pubblicazioni americane e francesi, rispettivamente a cura di Image Comics ed Éditions Glénat.

Al centro della storia troviamo la workaholic Paprika, avvolta dal suo lavoro nella città di New York. Sarà l’incontro con l’ingenuo e ‘angelico’ Dill a cambiare la sua vita, spingendola a rimettersi in discussione e aprirsi all’amore…

Mirka Andolfo ha commentato così l’annuncio:

“Sono davvero emozionata. Ogni mio progetto personale è speciale per me, ovviamente, e non vedevo l’ora di poter parlare di Paprika, dopo mesi di lavoro in silenzio. È la prima volta che lascio trasparire così tanto l’influenza manga in una mia opera, e questo mi gasa moltissimo: il fatto poi di aver trovato totale fiducia e appoggio da parte di una casa editrice come Star Comics – per non parlare di Image e Glénat, ovviamente! – è la ciliegina sulla torta“.

Claudia Bovini, Direttrice di Edizioni Star Comics, ha aggiunto:

“Siamo da sempre fan di Mirka, professionalmente e umanamente. Dopo tante, splendide illustrazioni e copertina che ha firmato per noi, poter aggiungere in catalogo una sua opera – e che opera! – ci riempie di orgoglio. Paprika e Dill avranno tutto lo spazio e l’attenzione che meritano, e i fan rimarranno davvero a bocca aperta“.