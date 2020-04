Sweet Tooth di Jeff Lemire sarà una serie Netflix

Sweet Tooth sembra pronto ad approdare nel catalogo di Netflix, con la produzione affidata al celebre attore Robert Downey Junior e a sua moglie Susan Downey. Sweet Tooth è un fumetto nato dalla mente di Jeff Lemire. Nel corso dei numeri si è sviluppata la storia di Gus, un ibrido umano/cervo che compie 18 anni e, una volta uscito di casa, si ritroverà una terra distrutta da un evento misterioso. Sarà suo compito, affiancato da una serie di originali personaggi conosciuti durante il suo viaggio, scoprire la causa della distruzione del suo mondo. Saranno Jim Mickle e Beth Schwartz gli showrunner del progetto.

Jeff Lemire sperava in un adattamento cinematografico

Jeff Lemire, parlando della prospettiva di un adattamento di Sweet Tooth, in un’intervista del 2013 con CBR, aveva espresso il suo gradimento per l’eventuale adattamento cinematografico in televisione. “Ma sì, mi piacerebbe vederlo adattato”, aveva esordito. Per poi aggiungere: “Penso forse più come un film che come uno show televisivo. Potrebbe davvero essere ridotto all’idea originale che avevo, ovvero dei primi 10 o 11 numeri della serie”. Infine: “Tutto il resto potrebbe essere tagliato. Semplicemente non ho il lusso di stare seduto a pensare a quello che succede perché è fuori dal mio controllo, davvero”.

La storia sviluppata nei fumetti da Lemire ricorda romanzi quali La strada e L’ombra dello scorpione, presentandoci una nuova visione post-apocalittica del mondo. L’autore sottolinea il contrasto tra innocenza e crudeltà ed esalta valori quali l’amicizia e la speranza, prerogative fondamentali per superare i giorni più oscuri. la serie viene distribuita a partire dal 2 settembre 2009 dall’etichetta Vertigo. L’opera è stata consigliata ad un pubblico maturo e non rientra tra le pubblicazioni mainstream della DC Comics. Per cercare di attirare i lettori, il primo numero viene venduto al prezzo ridotto di un dollaro.