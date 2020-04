Sylvester Stallone svela il Rocky di cui è più fiero...

La saga di Rocky occupa un posto speciale nella carriera di Sylvester Stallone. È proprio con il primo, amatissimo film che il suo percorso a Hollywood ha davvero inizio dopo un periodo difficile in cui stentava a trovare il giusto progetto che lo lanciasse. Per il debutto del personaggio Stallone ha anche ricevuto ben due Nomination all’Oscar, come interprete e come sceneggiatore. Nonostante questo, a sorpresa, non è il film della saga di cui l’attore è più fiero.

Sylvester Stallone rivela: “Il film di cui sono più fiero è Rocky Balboa”

Parlando con i fan durante una sessione di domande e risposte sul proprio profilo Instagram, la leggenda dell’action ha ricevuto la richiesta di esprimere il proprio parere sul film della saga che lo rende più orgoglioso. Ebbene, nonostante non lo consideri il migliore della serie, l’attore ha scelto Rocky Balboa per rispondere a questa domanda, spiegando ovviamente anche le proprie ragioni:

“Devo dire che il mio film migliore è probabilmente Rocky, ovviamente. Quello di cui sono più fiero è Rocky Balboa. Perché nessuno voleva farlo. Ho dovuto aspettare sei anni, cercando di realizzare quel film e quando è arrivato nelle sale, ne ero così fiero, per via di tutto quello che abbiamo dovuto affrontare per realizzarlo“.

Rocky Balboa è il sesto film della saga e ufficialmente l’ultimo dedicato al pugile. La storia è infatti continuata spostando il focus su un altro protagonista ovvero Adonis Creed, allenato proprio dal personaggio di Stallone. Realizzato a sedici anni di distanza dal poco apprezzato Rocky V, ha portato in scena la vicenda dell’ultimo ritorno sul ring dell’Italian Stallion, ben oltre il proprio ritiro.

Voi cosa ne pensate? Concordate con il parere di Sylvester Stallone sulla saga di Rocky? Qual è il vostro film preferito tra tutti quelli usciti finora (compresi quelli dedicati a Creed)?