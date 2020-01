Taika Waititi conferma che Baby Yoda ha un vero nome

Star Wars: The Mandalorian si è concluso su Disney+, e naturalmente i fan sono tormentati da tonnellate di domande sul futuro di Baby Yoda e del suo padre surrogato. Infatti, mentre abbiamo potuto evincere il nome del cacciatore di taglie dell’Outer Rim, i fan sono rimasti con un dubbio… ‘si, va bene, ma come si chiama Baby Yoda?’. Tranquillizzatevi, anche lui ha un nome, solo che non è stato ancora detto.

Baby Yoda ha un nome, solo che non è stato ancora detto

L’attore e regista Taika Waititi, che ha recitato in Star Wars: The Mandalorian e ha diretto il finale della Stagione 1, ha dichiarato al New York Times che il puccioso personaggio di Baby Yoda in realtà ha un nome.

Abbiamo già sentito parlare molto di Yoda e della sua storia nella galassia di Star Wars, in particolare da Bob Iger, il presidente della Walt Disney Company. In effetti, tutti coloro che sono coinvolti nella Lucasfilm, sono fermamente convinti che il personaggio non si chiami Baby Yoda, ma ha un nome che verrà rivelato nel corso del tempo.

“Penso che abbia superato le nostre aspettative, tutte le nostre aspettative. Ma sapevo, nel momento in cui ho visto una prima parte del primo episodio, che avevamo qualcosa di veramente speciale”, ha dichiarato Iger durante lo Star Wars Show “Sono stato nel settore per 45 anni, ho lavorato per lo più attraverso la televisione, e ricordo tutti i momenti della mia carriera televisiva”.

Iger ha sottolineato rapidamente la popolarità del piccolo personaggio, ma è stato molto attento a non usare il famoso soprannome di cui sono tutti innamorati.

Aspetteremo dunque con ancora più trepidante attesa la nuova stagione della serie che ha dato i natali ad un personaggio che, molto probabilmente, nome o non nome, sarà ricordato dai più come Baby Yoda.