Taika Waititi prepara una comedy sui pirati per HBO Max...

Dopo aver portato i vampiri a Staten Island, aver tagliato i capelli a Thor e mostrato a un giovane ragazzo tedesco come cacciare Hitler da una finestra, uno dei narratori più singolari della nostra generazione sta portando i suoi talenti in mare aperto. Taika Waititi sta attualmente lavorando a una nuova serie TV per HBO Max, e suona come il tipo di progetto perfetto per il ragazzo che ha realizzato What We Do in the Shadows e Jojo Rabbit. La serie si chiama Our Flag Means Death ed è una commedia su un gruppo di pirati.

Protagonista della serie Rhys Darby

Taika Waititi ha collaborato con David Jenkins, Garrett Basch e Dan Halsted per la nuova serie, che avrà come protagonista l’attore di Jumanji Rhys Darby. L’accoppiamento di Darby e Waititi sarà sicuramente eccitante per i fan del creatore, poiché in precedenza avevano lavorato insieme a Flight of the Concords della HBO. Jenkins è il creatore di Our Flag Means Death e servirà come showrunner.

Secondo Deadline, Our Flag Means Death si basa vagamente sulle avventure di Stede Bonnet, che sarà interpretato da Darby. Bonnet è un contadino e figlio di ricchezza che attraversa un po’ di crisi di mezza età. Finisce per scappare dalla fattoria per comandare una nave pirata chiamata Revenge. Ovviamente, Bonnet non sa cosa significhi condurre una vita criminale in mare aperto. Nella storia reale, Bonnet navigò lungo gli Stati Uniti orientali catturando altre navi a vela. Mentre Jenkins è lo showrunner, Taika Waititi produrrà la serie e dirigerà il pilot della comedy per HBO Max. Questo è un ruolo simile a quello che ha ricoperto in What We Do in the Shadows, basato sul lungometraggio scritto e diretto da Waititi e Jemaine Clement. Jenkins sarà anche produttore esecutivo insieme a Basch e Halsted.