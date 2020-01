Taika Waititi ha annunciato che, una volta terminate le riprese di Next Goal Wins, potrà lavorare all’atteso Thor: Love and Thunder. In una recente intervista a Variety, ha svelato che: “Ci trasferiremo a Sydney intorno ad Aprile, forse. E dopo probabilmente inizieremo le riprese intorno ad agosto”. Riguardo la trama invece: “Penso che sia davvero bello che Jane stia combattendo questa cosa e che ci sono due battaglie in corso. Personalmente mi piace molto quella trama. Ma il fatto che finisca o meno nel film deve ancora essere deciso”. Il regista ha confermato quindi che il film verrà girato nei Fox Studios di Sydney dove tra poche settimane si terranno anche le riprese di Shang-Chi.

Taika Waititi, gli incendi in Australia e la produzione

A Taika Waititi è stato chiesto inoltre se i recenti incendi che stanno flagellando l’Australia possano avere ripercussioni sulla produzione del film. Questa la risposta del regista: “Non saprei. – e ha aggiunto – È assurdo quello che sta accadendo laggiù. Continua a leggere notizie ogni giorno e sembra sempre peggio. È un caos assoluto”. Thor: Love and Thunder è il quarto film della saga su Thor, il Dio del Tuono interpretato da Chris Hemsworth e prodotto dai Marvel Studios. Il film fa parte della cosiddetta Fase 4 del Marvel Cinematic Universe. La Walt Disney Pictures distribuirà Thor: Love and Thunder in tutto il mondo, la cui uscita nelle sale statunitensi è prevista per il 5 novembre 2021.

L’ispirazione del progetto arriva dal fumetto The Mighty Thor, descritto dal regista come “la perfetta combinazione di emozioni, amore, tuono e storie appassionanti con la prima Thor femmina dell’universo“. Lo stesso Waititi, nel corso dell’anno, affiancherà Ryan Reynolds nel film Free Guy, commedia d’azione a tema videoludico diretta da Shawn Levy, inoltre scriverà e dirigerà un film animato su Flash Gordon.