Taron Egerton e Paul Walter Hauser nel cast della nuova serie Apple TV+

Apple si prepara ad avviare la serie limitata “In with the Devil“, con Taron Egerton e Paul Walter Hauser come protagonisti, stando a quanto rivela Variety. La serie di sei episodi sarebbe basata sul romanzo del 2010 “In With The Devil: A Fallen Hero, A Serial Killer e A Dangerous Bargain for Redemption” di James Keene e Hillel Levin. Il libro racconta la storia della vita reale di Keene da quando è stato condannato al carcere. L’uomo però decide di offrire la sua libertà in cambio di convincere un compagno di cella, un sospetto serial killer, a confessare. La serie è descritta come un racconto attraverso la relazione intima tra due prigionieri. Mostrerà come i protagonisti cercheranno la redenzione – se l’assoluzione è mai davvero possibile – e, in tal caso, a quali costi.

Taron Egerton dovrebbe recitare nel ruolo di Keene. Dennis Lehane scriverà e sarà il produttore esecutivo dell’adattamento. Bradley Thomas, Dan Friedkin e Ryan Friedkin di Imperative Entertainment saranno anche produttori esecutivi insieme a Egerton, Richard Plepler tramite EDEN Productions. Oltre a Alexandra Milchan, Scott Lambert, Kary Antholis e Keene. Michaël R. Roskam dirigerà e produrrà la serie con Apple Studios.

Taron Egerton è meglio conosciuto per i suoi ruoli cinematografici, avendo vinto un Golden Globe lo scorso anno per il suo ruolo da protagonista nel film biografico di Elton John “Rocketman”. È anche noto per aver recitato nei primi due film di “Kingsman” nel ruolo principale di Eggsy e nel film “Robin Hood” del 2018. Per quanto riguarda la TV, ha recentemente prestato la sua voce alla serie Netflix del 2019 “The Dark Crystal: Age of Resistance” e alla versione della miniserie del 2018 dello streamer “Watership Down”. Attualmente sta girando il film Apple Original “Tetris”, del produttore Matthew Vaughn e diretto da Jon S. Baird. È rappresentato da Range Media Partners, United Agents e Sloane Offer.

Paul Walter Hauser è noto per i suoi ruoli acclamati dalla critica in film come “Richard Jewell”, “Io, Tonya” e “BlacKkKlansman”. Lo vedremo presto nel film Disney “Crudelia” nel ruolo di Orazio. È anche apparso in programmi di successo come “Cobra Kai”, “Kingdom”, “Reno 911” e “It’s Always Sunny in Philadelphia”. È rappresentato da CAA, Artists First e Schreck Rose. Taron Egerton e Paul Walter Hauser saranno quindi i protagonisti principali di “In with the Devil“.