The Sandman: Taron Egerton entra nel cast della serie Netflix...

Secondo quanto riferito, la star di Kingsman: The Secret Service, Taron Egerton, si è unita al cast della prossima serie televisiva Netflix The Sandman, basata sulla serie di fumetti horror creata da Neil Gaiman. Il rapporto proviene da Deadline, anche se non è chiaro chi interpreterà Egerton nella serie. Le notizie sui casting e le informazioni generali riguardanti The Sandman sono stati mantenuti top secret, mentre il resto dei ruoli altamente speculati, come Morte e lo stesso Morpheus/Dream, ancora non confermati. Invece è stata confermata la presenza di Gwendoline Christie. Per Taron Egerton, quella in Sandman, non è sarà la prima esperienza in show del genere.

Nella serie a fumetti Egerton ha interpretato Gary “Eggsy” Unwin

Nella serie a fumetti adattata Kingsman: The Secret Service e il sequel Kingsman: Golden Circle, ha interpretato Gary “Eggsy” Unwin. Si tratta di un ragazzino rozzo del sud di Londra che si ritrova sotto la tutela di Harry Hart (interpretato di Colin Firth) quando viene reclutato per i servizi segreti per fermare il caos mondiale. L’attore ha anche doppiato il negromante Constantine nell’adattamento originale Audible di The Sandman.

La serie a fumetti Sandman, vincitrice del premio Eisner, è stata pubblicata per la prima volta nel 1989 dall’impronta Vertigo Comics della DC. Nella storia, Morpheus, il principe immortale dei sogni, delle storie e dell’immaginazione, è stato imprigionato per oltre 70 anni fino a quando non riesce a scappare. È uno dei sette fratelli immortali conosciuti come Endless che incarnano le forze naturali dell’esperienza umana.

Durante la sua avventura, Morpheus impara a conoscere l’umanità e la natura del cambiamento attraverso i meravigliosi regni del sogno. Prodotto esecutivo e co-sceneggiato da Neil Gaiman e David S. Goyer, Sandman sarà il primo adattamento live-action della serie Vertigo Comics. Allan Heinberg servirà come showrunner, produttore esecutivo e co-sceneggiatore della serie.